Feuerwehr wurde zu einem Zimmerbrand alarmiert, angebranntes Essen war die Ursache der Auslösung …

Gemeldeter Zimmerbrand in Brilon

In der Nacht auf Dienstag (7.5.) wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Zimmerbrand in die Springstraße in Brilon alarmiert. Ein Nachbar der betroffenen Wohnung hatte gegen halb eins das Piepsen eines Rauchmelders gehört.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnte schnell herausfinden, dass angebranntes Essen die Ursache für die Auslösung des Rauchmelders war. Somit konnten die 27 eingesetzten Kräfte der Feuerwehr nach kurzer Zeit wieder einrücken.

Quelle: Pressesprecher Andreas Becker, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Fotocredit: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon