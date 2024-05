Hendrik Wüst (CDU): Auch schwarz-gelbe Koalition nach Bundestagswahl möglich

Hendrik Wüst (CDU) hält auch eine schwarz-gelbe Koalition nach der Bundestagswahl 2025 für möglich. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen erinnerte auf dem Berliner Bundesparteitag der CDU im Interview mit phoenix, dass es in den Jahren 2010 und 2017 „in Nordrhein-Westfalen zweimal gelungen ist Schwarz-Gelb hinzukriegen“. Insofern solle „man heute auch nicht ausschließen“, dass das „bei der Bundestagswahl wieder möglich sein könnte“, so Hendrik Wüst. „Es wäre generell falsch jetzt zu sagen, mit dem oder jenem aus dem demokratischen Spektrum sprechen wir gar nicht.

Warum soll man das tun? Das ist einfach nicht klug.“ Man müsse sehen, „mit wem kann man Antworten geben auf die Herausforderungen der Zeit“, so der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Nach dem „Stillstand“ der letzten großen Koalition gelte es auch heute „noch viel aufzuarbeiten“.

In Sachen Kanzlerkandidatur versprach Hendrik Wüst eine Entscheidung der CDU im Herbst. „Ich respektiere den Wunsch unserer Wahlkämpfer in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg, dass sie Landtagswahlen durchführen wollen und keine Abstimmung über einen zuvor gekürten Kanzlerkandidaten. „Die Entscheidung solle „mit CDU/CSU und auch allen Landesverbänden“ auf eine „breite Basis“ gestellt werden. „Ich finde das Timing ausgesprochen klug“, so Hendrik Wüst.

