Olsberg: Sport und Spaß auf zwei Rädern: Neuer Bikepark an der Talstraße wird am 25. Mai 2024 offiziell eröffnet

Sport und Spaß auf zwei Rädern: Neuer Bikepark an der Talstraße wird am 25. Mai 2024 offiziell eröffnet

Olsberg. Wer Sport und Spaß auf zwei Rädern erleben möchte, ist künftig in Olsberg genau richtig: Der neue Bikepark an der Talstraße wird am Samstag, 25. Mai 2024, um 15.30 Uhr offiziell eröffnet.

Insbesondere für die jungen Biker gibt es jede Menge sportliche Herausforderungen: Gebaut wurden in den vergangenen Monaten Flowlines, Backtrack, Kidstrack, Technik Trail, Drop Section und Rockgarden. Außerdem sind Geschicklichkeitselemente aus Holz sowie zwei Sprungrampen vorhanden. Insgesamt hat die Stadt Olsberg rund 200.000 Euro aus eigenen Mitteln in den neuen Bikepark investiert. Gut angelegtes Geld, unterstreicht Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Wir schaffen damit insbesondere für Kinder und Jugendliche, aber auch für sportlich aktive Erwachsene eine attraktive Einrichtung und ein Stück Freizeit-Qualität in unserer Stadt.“ Auch zahlreiche Jugendliche konnten sich bei einem Ortstermin in die Planung der Anlage einbringen.

Mit dabei sind zur offiziellen Eröffnung am 25. Mai das Bike-Team des TSV Bigge-Olsberg und der Skiclub Olsberg. Bereits ab 14.30 Uhr kann der Bikepark unter der fachkundigen Anleitung der Radsportler erkundet werden. Die beiden Vereine sorgen ebenso mit Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Auch die benachbarte Skihütte ist an diesem Tag geöffnet. Um 15.30 Uhr dann wird Bürgermeister Wolfgang Fischer den neuen Bikepark offiziell eröffnen.

Die gesamte Bevölkerung ist an diesem Tag zu der neuen Anlage an der Talstraße eingeladen.

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Fotocredit: AdobeStock 567447487 / Symbolbild / Brisystem