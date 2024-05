Sonderausstellung: Frauen brauen, die ersten Biere wurden in der heimischen Küche für den Hausgebrauch hergestellt

Muttertag im Sauerland-Museum – Führung durch die Sonderausstellung

Hochsauerlandkreis/Arnsberg. Am kommenden Sonntag, 12. Mai, bietet das Sauerland-Museum in Arnsberg wie jeden Sonntag um 14:30 Uhr eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „FRISCH GEZAPFT! Das Bier und wir“ an. Weil an diesem Tag Muttertag ist, erhalten alle Frauen eine kleine Überraschung.

In der Sonderausstellung erfahren die Besucher, dass „Frauen brauen“, denn die ersten Biere wurden in der heimischen Küche von Frauen für den Hausgebrauch hergestellt. Schon im 12. Jahrhundert wertete die Benediktiner-Äbtissin Hildegard von Bingen das Bier als Heilmittel auf.

Auch die südwestfälischen Brauereien sind fest in Frauenhand: Sowohl die Brauerei C. & A. Veltins als auch die Warsteiner Brauerei werden von Frauen geführt.

Diese und weitere spannende Details zur Bierkultur im Sauerland werden in der ca. 60-minütigen Führung kurzweilig vermittelt. Die Ausstellungsführung kostet für Erwachsene 8 Euro inklusive Eintritt. Weitere Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 02931/94-4444, per E-Mail an [email protected] oder auf der Homepage www.sauerland-museum.de

Quelle: Karin Fischer, Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Bild: Sauerland-Museum.Bierausstellung.Brauprozess (Copyright: Boris Golz)