Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten: 84jähriger Beifahrer wurde mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten zwischen Fleckenberg und Jagdhaus

Am Sonntag, 05.05.2024, kam es gegen 14:35 Uhr auf der Fleckenberger Str. zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Personen schwer verletzt wurden. Eine 64jährige Frau aus Schmallenberg beabsichtigte mit ihrem Skoda von einem Wanderparkplatz auf die Fleckenberger Str. abzubiegen. Ein 42jähriger Schmallenberger befuhr zeitgleich mit seinem Chevrolet die Straße von Fleckenberg in Fahrtrichtung Jagdhaus.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei prallte der Chevrolet in die Fahrerseite des Skoda. Dieser schleuderte herum und kam an einem Baumstumpf zum Stehen. Die Skoda-Fahrerin und eine 31jährige Beifahrerin im Chevrolet erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein 84jähriger Beifahrer im Skoda wurde lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An beiden Fahrzeuge entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt. Die Fleckenberger Straße war für die Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Sicherstellung der Pkw etwa 5 Stunden gesperrt. (ko.)

Fotocredit: AdobeStock 211150110 / Symbolbild / Brisystem