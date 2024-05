Messinghausen: Grußwort und Festfolge zum Patronats- und Schützenfest 2024 – Tradition in die Zukunft tragen

Liebe Schützenbrüder, liebe Messinghauserinnen und Messinghauser, liebe Freunde und Gäste,

Nun ist es wieder soweit, unser Patronats- und Schützenfest steht vor der Tür. Wie in jedem Jahr ist die Vorfreude groß, drei tolle Tage in Ausgelassenheit und Freude zu verbringen. Gerade in den unruhigen Zeiten in denen wir momentan leben, ist es wichtiger denn je, Möglichkeiten zu haben um den Ernst des Alltags für eine gewisse Zeit hinter sich zu lassen.

Wie üblich, haben die Vorbereitungen für das Schützenfest bereits Monate vor dem ersten Antreten am Samstag begonnen.

Immer schwieriger werdende Auflagen und Bestimmungen, die allgemeinen wirtschaftlichen Gegebenheiten, sowie der immer kritischer werdende Blick der Allgemeinheit auf die Traditionen des Schützenwesens machen es den ehrenamtlichen Helfern und dem Vorstand nicht immer leicht, die immer breitgefächerter werdenden Arbeiten in ihrer Freizeit unterzubringen. Dennoch sind alle Beteiligten mit großem Eifer bei der Sache, um auch in diesem Jahr wieder ein schönes Schützenfest zu realisieren.

Trotz mitunter auftretendem Ärger und Frustration, überwiegt jedoch die Freude an den für die gesamte Gemeinschaft bewahrten Traditionen und am gemeinsam Erreichten, sodass das Ehrenamt im Messinghauser Schützenwesen noch immer ein Quell der Freude und Erfüllung ist.

Der Lohn für die Mühen der Engagierten ist auch zu einem großen Teil der Zuspruch der Dorfgemeinschaft für die geleistete Arbeit. Diese Anerkennung durch die Gemeinschaft und der nach außen gelebte Spaß an der gemeinsamen Leistung sind unter anderem die Motivation für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Interessierte jeden Alters sich ebenfalls im Ehrenamt einzubringen. Der Kitt einer jeden Dorfgemeinschaft sind seit jeher die gemeinsam gefeierten Feste der verschiedenen Vereine und Gremien, wo in ungezwungener Atmosphäre jeder mit jedem ins Gespräch kommt und so Freundschaften und Verbindungen entstehen oder gefestigt werden. Auch wenn in schwierigen Zeiten das Feiern nicht immer angebracht erscheint, so sollten wir diese Anlässe, wie auch das Schützenfest, nutzen um unsere Gemeinschaft zu stärken. Ein gutes Fest steht und fällt mit dem Besuch. Daher möchten wir alle herzlich einladen, am Schützenfest teilzunehmen und ein freudiges und harmonisches Fest zu feiern und so unsere Traditionen mit in die Zukunft zu tragen.

Vom 08. bis 10. Juni 2024 findet das Patronats -und Schützenfest in Messinghausen statt. Gemeinsam mit unserem Königspaar Niklas Göbel und Marion Gerlach laden wir herzlich ein, mit uns im Dorf und in unserer Halle am Hansenberg zu feiern. Die Sankt Vitus Schützenbruderschaft bedankt sich herzlich bei unserem Königspaar für das tolle Engagement während ihrer Regentschaft.

Herzliche Gratulationen richten wir an unsere diesjährigen Jubelpaare und gedenken den leider bereits verstorbenen Jubelkönigen und Jubelköniginnen. In diesem Jahr sind 65-jährigers Jubelpaar Gerhard Volpert (†) und Christa Volpert, 60-jähriges Jubelpaar Franz Willecke (†) und Thea Willecke (†), 50-jähriges Jubelpaar Josef Becker (†) und Anneliese Becker (†), 40-jähriges Jubelpaar Erich Hannig (†) und Monika Hannig (†) und das 25-jährige Jubelpaar Reinhold und Kerstin Binder.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue zur Schützenbruderschaft können am Schützenfestsonntag 20 Mitglieder geehrt werden. Allen gilt der Dank der Bruderschaft für ihren Beitrag zum Schützenwesen in unserem Dorf.

Am Samstag werden ab 15:00 Uhr die Ständchen dargebracht. Um 18.30 Uhr ist Antreten auf dem Hüttenplatz. Nach der Gefallenenehrung am Ehrenmal auf dem Kirchberg, wird auf dem Schießplatz an der Schützenhalle der Schützenvogel aufgesetzt.

Sonntag findet um 9:30 Uhr das Schützenhochamt mit anschließender Prozession statt. Um 14:30 Uhr beginnt, als einer der Höhepunkte des Patronat- und Schützenfestes der große Festumzug mit Königsparade. Auch in diesem Jahr sind „Die Hochsauerländer“ aus unserem Nachbarort Hoppecke wieder unsere Festmusik. Zusätzlich wird der Musikverein Messinghausen den Festzug bereichern. Nach dem Aufmarsch zu Grußworten, Ehrungen und Königstanz auf dem Tanzboden, feiern wir zusammen mit unserem Königspaar den wichtigsten Schützenfesttag in unserer Schützenhalle.

Am Schützenfestmontag ist um 8:30 Dorfgemeinschaftsmesse in der Kirche und anschließend das Schützenfrühstück für alle Schützen in der Schützenhalle.

Um 10:30 Uhr verabschiedet die gesamte Kompanie das amtierende Königspaar. Ab 10:45 Uhr wird dann ein neuer Schützenkönig ermittelt.

Liebe Schützenbrüder, traut es euch zu, den Vogel von der Stange zu holen und ein unvergessliches Jahr als Königspaar zu erleben. Ein besonderer Dank geht an unsere Sponsoren und Unterstützern, Unternehmen wie Privatleuten, die immer ein offenes Ohr für die Belange der Bruderschaft haben und uns immer wieder zur Seite stehen. Ebenso bedanken möchten wir uns auch bei unseren Werbepartnern in den Medien und auf unserem Schützenfestplakat.

Liebe Messinghauserinnen und Messinghauser, wir möchten Euch herzlich bitten, Eure Häuser zu beflaggen. Liebe Schützenbrüder jeden Alters und von nah und fern, euch rufen wir dazu auf, zahlreich an allen Festzügen, sowie an der Prozession am Sonntag teilzunehmen und natürlich auch das Feiern nicht zu kurz kommen zu lassen. Ein jeder trägt damit zu einem gelungenen Fest bei.

Alle sind herzlich eingeladen und herzlich willkommen mit der gesamten Dorfgemeinschaft ein tolles Schützenfest 2024 zu feiern.

______________________

Quelle: Fabian Becker, 2. Brudermeister, St. Vitus Schützenbruderschaft Messinghausen 1835 e.V.