Brilon: Erste WM-Qualifikation erfolgreich absolviert -5 Rhönradturner:innen kämpfen um ein Ticket zur WM …

Norddeutsche Jugendmeisterschaften und 1. WM-Qualifikation erfolgreich absolviert – 5 TurnerInnen aus Brilon kämpfen um ein Ticket zur WM!!

Am letzten Wochenende, dem 4. und 5. Mai 2024, fanden in Bielefeld die 31. Norddeutschen Jugendmeisterschaften und der erste WM-Qualifikationswettkampf im Rhönradturnen statt. Sechs Teilnehmerinnen der Altersklassen AK B 12 bis AK B 17/18, die sich zuvor bei den NRW-Meisterschaften qualifiziert hatten, kämpften dabei am Samstag um die Qualifikation zu den diesjährigen deutschen Meisterschaften in Taunusstein.

In der jüngsten Altersklasse traten dabei Pia Steinkemper und Aylin Wojtech für den SC Brilon an den Start. Pia setzte sich am Ende des Tages durch und konnte sich den Titel der Norddeutschen Meisterin sichern. Kurz danach folgte Aylin und belegte mit einer ebenfalls sehr guten Leistung den 2. Platz.

In der Altersklasse der 13- und 14-Jährigen erturnte sich Sophie Beel durch eine perfekte Spirale die Bronzemedaille. Gwyn Krämer zeigte eine besonders starke Geradekür und wurde damit 14te. Auch für Svea Tillisch war der Mehrkampf ein Erfolg und sie erkämpfte sich gegen eine starke Konkurrenz den 3. Platz. In der höchsten Altersklasse startete Thea Mielke und konnte sich trotz einiger Schwierigkeiten den 6. Platz sichern. Maike Flucht konnte verletzungsbedingt nicht antreten. Damit erzielten Pia, Aylin, Sophie, Thea und Svea ein Ticket zu den Deutschen Meisterschaften.

Am Sonntagmorgen ging es dann zunächst mit den Junioren Luise Abeler, Svea Tillisch und Enno Witiska bei der ersten Weltmeisterschaftsqualifikation weiter. Unterstützt wurde der Briloner Kader durch unsere beiden erfahrerenen Turnerinnen Franziska und Marie Kraft. Luise wurde mit drei perfekt ausgeführten Disziplinen 9. und auch Svea konnte sich als jüngste Starterin des ganzen Tages mit erneuten guten Leistungen den 12. Platz sichern. Auch Enno durfte sich über einen tollen 5. Platz freuen.

Am Nachmittag folgten dann die erwachsenen Starter Anna Abeler und Finn-Luca Westermann, die als Erstes schöne Sprünge zeigten. Weiter ging es mit zwei fast fehlerfrei vorgeturnten Spiraleküren und zuletzt zeigten die beiden ihre neuen Musikküren. Für Finn-Luca wurde es am Ende der 3. Platz und auch Anna konnte sich trotz vorheriger Verletzung und starker Konkurrenz den 12. Rang erzielen. Damit dürfen Luise, Enno und Finn-Luca bei der 2. WM-Qualifikation in drei Wochen in Kirchweye starten.

Insgesamt geht also ein erfolgreiches Wochenende für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Rhönradabteilung zu Ende und wir freuen uns über alle Leistungen! Vielen Dank auch an die Kampfrichterinnen Sarah Hohmann und Petra Burmann, sowie die Trainerinnen Leonie Kienz, Inken Albaum, Franziska und Marie Kraft, Anna Abeler und Silvia Rummel, die zuvor viele Stunden mit den Sportlern in der Turnhalle verbracht haben!

_________________________

Quelle: Silvia Rummel, Röhnradturnen-Ski-Club Brilon e.v.

Bilder: Rhönradturnen / Ski-Club Brilon e.v. / Verein