Let´s dance! Tanzsportverein Brilon wählt neuen Vorstand – Tipp: Neuer Anfängerkurs für Standard- und Lateintänze 

Tanzsportverein Brilon wählt neuen Vorstand – Wieder neuer Anfängerkurs für Standard- und Lateintänze

Brilon (MS) Die Mitgliederversammlung der Tanzsportgemeinschaft fand in diesem Jahr mit erfreulich hoher Beteiligung am 26. April in den Vereinsräumen statt. Die Mitglieder erteilten dem alten Vorstand die Entlastung und bedankten sich für die geleistete Arbeit mit großem Applaus.

Auf der Tagesordnung stand die geplante Neuwahl des Kassenwartes. Als Nachfolgerin für Dirk Humpert, der dieses Amt 6 Jahre mit viel Sachkenntnis ausgeübt hat, wurde einstimmig Johanna Kösters gewählt. Sie tanzt seit einiger Zeit mit Ihrem Partner in der Discofoxgruppe. Bedauerlicherweise wurden aus persönlichen bzw. gesundheitlichen Gründen vorzeitig zwei weitere Vorstandsposten frei: Der des ersten Vorsitzenden und der des Pressewarts. Nachfolger für den 1. Vorsitzenden Thomas Schwartz wurde Bernd Lahme. Er tanzt mit seiner Frau ebenfalls in der Discofoxgruppe.

Für die Arbeit unseres Pressewarts, Peter Knoll, fand sich leider kein Nachfolger, sodass der Vorstand nunmehr mit folgenden vier Mitgliedern ins neue Vereinsjahr startet: 1. Vorsitzender – Bernd Lahme, Stellvertreter – Margit Spilker, Kassenwartin – Johanna Kösters, Schriftführerin – Lydia Nagel.

Traditionell beginnt im Frühjahr wieder ein neuer Anfängerkurs für Standard- und Lateintänze mit unserem Trainerpaar Fred Hendrix und Norma Medina-Hendrix. Er findet ab 6. Mai immer montags 18.00 Uhr in den TSG-Vereinsräumen in der Bahnhofstraße 42 in Brilon statt. Herzlich willkommen sind hier auch Paare mit geringen Vorkenntnissen oder Wiedereinsteiger. Hier ist auch ein späterer Einstieg noch möglich.

Wem der passende Tanzpartner fehlt, der ist bei den Linedancern unter Leitung unserer Trainer Elke und Thomas Weber herzlich willkommen. Passend zur gestarteten Schützenfestsaison unterrichten die beiden ebenfalls Discofox, den Tanz, den man nicht nur im Sauerland für alle Partys braucht! Hierzu treffen sich alle Tanzbegeisterten 18.30 Uhr immer 14tägig am Dienstag. Wichtig zu wissen: Die TSG bietet keine Kurse über einen begrenzten Zeitraum an, sondern eine Mitgliedschaft, bei der man für nur einen Beitrag im Monat an allen Angeboten teilnehmen kann. Noch mehr Informationen finden sich auf der Internetseite der TSG www.tsg-brilon.de.

Also, einfach vorbeikommen und Let´s dance!

____________________

Quelle: Margit Spilker, stellv. Vorsitzende, i.A. des Vorstandes der TSG Brilon

Bild: v.l.n.r.: Margit Spilker, Johanna Kösters, Bernd Lahme und Lydia Nagel

Quelle: TSG-Brilon