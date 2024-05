Von den Caritas-Werkstätten St. Martin zu den Bike-Experten von Liquid Life

Brilon. André Kahmen hat zwei Leidenschaften: Biken und Bogenbauen. Wovon viele Menschen träumen, hat André Kahmen geschafft: Mit seiner Liebe zum Rad verdient der 48-jährige Briloner jetzt seinen Lebensunterhalt, und zwar im High-End-Zwei-Rad-Segment im Premium Bike-Shop Liquid Life. Sein Weg dorthin war kurvenreich. Es gab Schotterstrecken und Sackgassen, auch Stürze. Jeder weiß: Das Leben läuft nicht immer rund wie auf der Radrennbahn. Aber aufstehen, weitermachen, durchhalten fällt leichter mit professionellem Support in Form von starken Partnern an der Seite. Auf André Kahmens letzter großen Etappe waren das die Caritas Brilon und das Team von Liquid Life.

Seit drei Jahren kooperieren die Briloner Bike-Experten von Liquid Life mit dem Team der Caritas Werkstätten St. Martin. Beide Institutionen verbinden Tradition mit Innovation und setzen dabei auch auf Inklusion und Diversität. Zum Auftrag der Caritas-Werkstätten gehören Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, auch um Menschen mit Behinderungen auf den Ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Zeitgleich sucht Liquid Life Arbeitskräfte für die facettenreichen Aufgaben rund ums Rad, die auch hinter dem schmucken Showroom geleistet werden. „Wir bieten Praktikumsplätze für Beschäftigte der Caritas-Werkstätten an“, erklärt Personalleiterin Kirsten Kesper. Läuft es gut im Praktikum, wäre die nächste Station ein Außenarbeitsplatz. Das heißt: „Der Mensch mit Behinderung ist dabei weiter Beschäftigter der St. Martin Werkstätten und wird weiterhin von den Inklusionsfachkräften begleitet“, erklärt Fachbereichsleiterin Daniela Bange. Die Beschäftigten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung sind – unabhängig ihrer Beeinträchtigungen – sozialversichert.

„Es funktioniert so, dass jeder Beschäftigte beim Start in der Werkstatt zur Orientierung den Berufsbildungsbereich durchläuft“, erklärt André Kahmen. 2013 startete er in den St. Martin Werkstätten der Caritas Brilon.

Zuvor hatte der Briloner in den 2000er Jahren eine Ausbildung zum Mediengestalter und Bürokaufmann absolviert. Aufgrund einer Erkrankung konnte er in den Berufen damals nicht arbeiten. „Mein Hobby ist Bogenbauen, was im Berufsbildungsbereich sehr gut zu dem Holzbereich und auch der Montage passte“, sagt André Kahmen, der nach der Orientierungsphase am Werkstatt-Standort IDL dann auch in der Montage arbeitete. Sein handwerkliches Geschick führte, wenn auch mit einem anderen Material, ab März 2023 zu einem Praktikum bei Liquid Life in die Fahrrad-Montage. „Die Räder werden in Einzelteilen verschickt und erst in Brilon zusammengebaut“, erklärt Kahmen an der Hebebühne am fast fertigen Rad.

„Nach dem Praktikum hat André bei uns einen Außenarbeitsplatz bekommen“, sagt Personalleiterin Kirsten Kesper. Insgesamt arbeiten 115 Mitarbeiter*innen an den vier Liquid Life Standorten in Brilon, Bielefeld und Paderborn. André Kahmen nickt: „Danach ging es weiter. Von meinen Ausbildungen kannte ich Büroarbeit und hatte zuvor auch bei einem Computer-Spezialisten gearbeitet. Bei Liquid Life bin ich dann schrittweise von der Montage zum E-Commerce gewechselt.“ Von der Hebebühne zum Webshop: „André ist jetzt bei mir im Team für die Pflege des Webshops zuständig“, sagt Alexander Mönig, Teamleiter E-Commerce. Über 100.000 Einzelprodukte umfasst das Sortiment, das natürlich auch Online gehandelt wird. André Kahmen hantiert mit Datenbanken, recherchiert korrekte Produktbeschreibungen und platziert passende Bilder im Frontend, damit der Kunde im Webshop fündig wird. „Das ist eine Arbeit, die Konzentration und Genauigkeit erfordert“, betont Alexander Mönig, dessen Team aus Webentwicklern, Vertrieblern und Grafikern 14 Köpfe zählt. Einer davon ist André Kahmen, der am 1. März seine Festanstellung bei Liquid Life unterschrieben hat. „André ist jetzt einer von uns“, sagt Kirsten Kesper.

Info: Förderung von Übergängen

Der Integrationsfachdienst des Inklusionsamtes Arbeit beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe fördert Übergänge von Menschen mit Behinderungen aus einer Werkstatt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einem Lohnkostenzuschuss von mindestens 50%. Darüber hinaus können Fördermittel für eine notwendige individuelle Ausstattung des Arbeitsplatzes beantragt werden.

