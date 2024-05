Marktplatz Brilon: Aktionstag zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes

Die Stadt Brilon hat am Sonntag gemeinsam mit dem Briloner Bündnis für Demokratie den 75. Geburtstag des Grundgesetzes gefeiert. Zahlreiche Mitmachaktionen auf dem Marktplatz boten Gelegenheit, über das Grundgesetz, die Grundrechte und die Demokratie ins Gespräch zu kommen. Die Besucher konnten Bild-Karten zu den Grundrechten gestalten, sich in der Speakers Corner zu ihren Ansichten austauschen, kreativ werden und „Würde-Tafeln“ gestalten. Die Stadtbibliothek stellte ein großes Angebot an Büchern zur Demokratiebildung vor, die Caritas war mit ihrem Cari-Mobil vor Ort, das Museum bot eine kleine Sonderausstellung, das Stadtarchiv war mit einem Vorbilder-Memory und einem Selfiepoint und das Jugendparlament mit einer Spray-Aktion beteiligt

Unter dem Titel „Die Würde des Menschen ist unantastbar – eine mahnende Liebeserklärung an das deutsche Grundgesetz“ nahmen der bekannte Schauspieler Roman Knižka und das Bläserquintett OPUS 45 abends im Bürgerzentrum das Grundgesetz von seiner Entstehung bis heute unter die Lupe. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit Brilon Kultour statt und wurde finanziell von der Briloner Bürgerstiftung und dem Lions Club Brilon Marsberg unterstützt. Das Ensemble Opus 45 bot eine beeindruckende Vorstellung, die wie der gesamte „Grundgesetz-Tag“ zeigte, wie wichtig es ist, sich tagtäglich für den Erhalt der Demokratie einzusetzen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon