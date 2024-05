Brilon: BUY my BIKE – Kinderfahrradbörse fand zum vierten Mal statt

Bei leichtem Sonnenschein fand die vierte Kinderfahrradbörse am Samstag, 04. Mai 2024 in Brilon statt. Sie hat erneut großen Anklang gefunden und kann abermals als Erfolg verbucht werden.

Die Kinderfahrradbörse, die in diesem Jahr wieder auf dem Schulgelände der St. Engelbert Grundschule stattfand, weckte erneut großes Interesse bei den Brilonerinnen und Brilonern.

In diesem Jahr konnten bei frühlingshaftem Sonnenschein die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfervom Förderverein der St. Engelbert Grundschule Eltern und Kinder in Scharen begrüßen. Vorab gingen bei der Stadt Brilon 23 Anmeldungen für zu verkaufende Fahrräder ein, die am Samstagvormittag noch auf 37 Anmeldungen ausgeweitet wurden. Vor Ort halfen die Fahrradprofis und Mechaniker der Fahrradfachbetriebe BIKE-Center Feldmann, Fahrrad Neumann / Liquid-Life und EBike Store Schröder tatkräftig bei der Überprüfung der mitgebrachten Räder auf ihren Zustand mit und unterstützten die Verkäuferinnen und Verkäufer einerseits bei der Preisermittlung der zu verkaufenden Räder und andererseits bei der richtigen Auswahl der Fahrräder. Während des gesamten Vormittags sind 22 Fahrräder ge- bzw. verkauft worden.

Auch in diesem Jahr stand die Verkehrssicherheit im Mittelpunkt. Dietmar Wittmann von der Verkehrswacht Brilon zeigte den Kindern und ihren Eltern mithilfe einer Melone die Wichtigkeit des Tragens eines Helmes beim Fahrradfahren. Die Verkehrswacht Brilon organisierte zusammen mitder Polizeioberkommissarin Frau Becker, die bei der Verkehrsunfallprävention des HSK angesiedelt ist, einen Sicherheitsparcours, in dem die Kinder die neuen Räder testen konnten und gleichzeitig geschaut werden konnte, in welchen Bereichen eventuell Nachholbedarf besteht.

Des Weiteren konnten bei einem Glücksrad wieder tolle Preise ergattert werden. Über Fahrradtrikots und neuer Fahrradbeleuchtung bis hin zu nagelneuen Fahrradhelmen für die Kinderstellten die Sponsoren abermals viele Preise zur Verfügung, die den Kindern und Erwachsenenviel Freude bereiten konnten.

