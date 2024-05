Maiandacht Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

Die Wanderung und die Marienandacht der Frauen von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle am Marienbildstock auf dem Poppenberg wurde von den Dorfbewohnern, aber auch von Besuchern aus der Kernstadt gut angenommen. Erfreulich auch, dass einige Männer daran teilnahmen. Das Muttergotteshäuschen wurde vor 70 Jahren erbaut und geweiht. Walburga Reetz, eine Teilnehmerin, hatte schon an der Weihung damals teilgenommen. Am Marienbildstock fand eine kurze, aber beeindruckende Andacht statt. Das Thema Frieden stand auch in diesem Jahr im Mittelunkt. Aufgrund der guten Resonanz soll auch im nächsten Jahr wieder eine Andacht bei der Mutter Gottes am Poppenberg stattfinden.

Bericht/ Foto: Wolfgang Diekmann /Das Bild zeigt einen Teil der Teilnehmer