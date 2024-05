VHS-Kurs: Minigolf als Sportart kennenlernen ab 22.05.2024 in Brilon

Minigolf als Sportart kennenlernen

Minigolf ist nicht schwer, sondern wie bei jeder Sportart eine Frage der Übung und der Geschicklichkeit. Der Dozent vermittelt neben der richtigen Technik auch die wichtigsten theoretischen Informationen.

Zum Abschluss des Kurses erfolgt ein Wettkampf auf den erlernten Bahnen. Anfänger*innen und Interessierte, die ihre Minigolffähigkeiten verbessern möchten, sind herzlich willkommen.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 22. Mai 2024 , und findet an vier Abenden von 17 bis 18.30 Uhr in Kooperation mit dem Verein „Minigolfsportfreunde Brilon e.V.“ statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Fotocredit: Anna Tarazevich über Pexels/ VHS Brilon

