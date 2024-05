Was tun mit dem Wolf? Veranstaltung zum Thema Wertschätzung für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Menschen im ländlichen Raum

CDU nimmt den Wolf ins Visier / Veranstaltung zum Thema „Wertschätzung für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Menschen im ländlichen Raum – Was tun mit dem Wolf?“ in Hallenberg und online

Die Weidetierhalter in unserer Region und viele andere Menschen machen sich Sorgen wegen der zunehmenden Verbreitung des Wolfes. Viele Weidetierhalter haben schon beschlossen, ihre Tiere komplett im Stall zu lassen, um der Gefahr durch Wolfsrisse zu entgehen. Dieses Thema greift der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete und Spitzenkandidat der CDU NRW Peter Liese bei einer Fachveranstaltung in Hallenberg und online auf.

Referenten sind der Präsident des westfälisch-lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV) Hubertus Beringmeier, Bernd Eichert, Wolfsbeauftragter des WLV, sowie Eric Broch, Verein „Weidezone e.V.“ und Marlene Mortler, Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im Europäischen Parlament.

Die Christdemokraten im Europäischen Parlament haben im Europäischen Parlament erfolgreich beantragt, den Schutz-Status des Wolfes herab zu setzen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat diesen Vorschlag aufgegriffen. „Der Ball liegt jetzt im Feld der Mitgliedstaaten, in Deutschland aber blockiert Umweltministerin Steffi Lemke eine entsprechende Initiative. Der Wolf steht symbolisch dafür, wie mit den Menschen im ländlichen Raum umgegangen wird“, bekräftigt Liese. „Wenn man auf der Dachterrasse in Köln-Ehrenfeld oder Berlin-Kreuzberg vorschlägt, die Menschen würden sich doch mit dem Wolf vertragen, ist das einfach, wenn man aber als Weidetierhalter seine Existenz bedroht sieht, ist dies eine andere Sache“.

In der Veranstaltung sollen auch allgemeine Themen der Land- und Forstwirtschaft diskutiert werden, zuletzt hatte das Europäische Parlament Erleichterungen für kleine landwirtschaftliche Betriebe beschlossen.Betriebe unter zehn Hektar sollen weitgehend von Kontrollen befreit werden. Die Veranstaltung findet am 17. Mai um 18:00 Uhr im Infozentrum Kump in Hallenberg statt. Wer online teilnehmen möchte, kann sich unter folgendem Zoom-Link einwählen:

https://us06web.zoom.us/j/86160620613 (Meeting-ID: 861 6062 0613)

______________________

Quelle: Dieter Berger, Europabüro für Südwestfalen, Meschede

Fotos: Europabüro