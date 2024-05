Aktion Saubere Landschaft in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

Aktion Saubere Landschaft in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

Bei der diesjährigen Aktion Saubere Landschaft in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle musste in diesem Jahr weniger Müll eingesammelt werden als sonnst. Ob das Bewusstsein der Menschen zu mehr Umweltschutz zugenommen hat, wird sich bei den Aktionen in den nächsten Jahren zeigen. Was allerdings immer mehr negativ auffällt, dass einige Bürger ihre Altreifen und alten Möbelstücke in der Natur entsorgen, ein unhaltbarer Zustand so Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann. Am Aktionstag war auch der Verein Forellenpark e. V. an den Fischteichen mit Müllsammeln aktiv.

___________________________

Das Bild zeigt eine Gruppe der Sammler beim Start am Sportheim.

Bericht/Foto: Wolfgang Diekmann