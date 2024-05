Auf ein Bier mit Bürgermeister Dr. Bartsch und Wirtschaftsförderer Dülme – 3. Briloner Spätschicht – Treffen der Unternehmen

3. Briloner Spätschicht – Treffen der Unternehmen

„Auf ein Bier mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Wirtschaftsförderer Oliver Dülme“, so lautet der Untertitel der Briloner Spätschicht die von Stadt Brilon und der BWT veranstaltet wird. Am Donnerstag 23.05.2024 kommt es erneut im Garten des Museum Haus Hövener zum gemütlichen Treffen der Briloner Unternehmen. „Der persönliche Austausch mit unseren Unternehmen ist uns eminent wichtig. In unserer schnelllebigen und immer digitalen werdenden Welt ist es wichtig, sich auch einmal die Zeit zu nehmen für ein persönliches Gespräch.

Bei Bier und Bratwurst kommen wir Sauerländer schnell in gute Gespräche und daher laden wir die Briloner Unternehmen wieder zu diesem zwanglosen Austausch ein.“, erläutert Bürgermeister Christof Bartsch die Hintergründe der Veranstaltung.

Auch in diesem Jahr wird kein Thema oder Vortrag im Vordergrund stehen. Aus gutem Grund, wie Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme erläutert: „Wir wollen an diesem Abend die persönlichen Gespräche, das Netzwerken in den Vordergrund stellen. Erfahrungsaustausche und Mitteilungen von Neuigkeiten im direkten Gespräch stehen im Vordergrund.“. Es wird daher nur eine kurze Begrüßung geben, keine feste Tagesordnung. Beginn ist 18 Uhr, um eine vorherige Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung unter [email protected] oder 02961/969920 wird gebeten. „Wir freuen uns auf viele Gäste und den Austausch mit Ihnen.“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch abschließend.

_________________________

Quelle: Oliver Dülme, Geschäftsführer / Wirtschaftsförderer, BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bildunterschrift: In lockerer Atmosphäre tauschen sich Briloner Unternehmen im Garten des Museums aus