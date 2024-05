Tipp: Rock am Turm mit Dark Train in Brilon-Wald am 25.05.2024

Rock am Turm mit Dark Train und Brilon-Wald aktiv, wer erinnert sich nicht! Vor drei Jahren hat die Rockband Dark Train im Waldbahnhof Sauerland vor überfüllten Reihen beim Weihnachtsmarkt gespielt. Eine unglaubliche Atmosphäre und richtig gute Musik. Jetzt hat sich der Veranstalter, Brilon-Wald aktiv, etwas Neues einfallen lassen. Ein Open Air am Essigturm, das wollten wir immer schon einmal machen, schwärmt der Vorstand von Brilon-Wald aktiv. Eine Band war schnell gefunden, Dark Train war sofort Feuer und Flamme. Ein Name für die Veranstaltung ebenfalls, es lag auf der Hand: Rock am Turm. Wir sind sehr gespannt, wie die Idee ankommt. Für reichlich Getränke und Essen ist gesorgt. Gestartet wird am 25.5.2024 um 18.30 Uhr am Essigturm in Brilon-Wald. Kommt mit Bus und Bahn und lasst uns die Wiese rocken. _______________________________ Quelle: Ariane Drilling, Brilon-Wald aktiv e.V.