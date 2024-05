Brilon Kultour präsentiert Insingizi im Klangkosmos Weltmusik – Mitreißender südafrikanischer A capella Gesang

Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeinde Brilon laden herzlich zu einem Konzert am Sonntag, 2. Juni 2024 in der Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ ein. Das Konzert mit dem legendären Vokal-Trio Insingizi aus der Kulturhauptstadt Bulawayo in Simbabwe beginnt um 19.30 Uhr. Da die Evangelische Stadtkirche vorübergehend geschlossen ist, findet die Veranstaltung im Foyer des Briloner Rathauses statt.

Simbabwe ist kulturell kein homogenes Land und beheimatet zwei Hauptethnien: die Shona in der Region Mashonaland und die Ndebele in der Region Matabeleland im Süden Simbabwes und Norden Südafrikas.

Die kulturelle Vielfältigkeit des Landes spiegelt sich auch in der Musik wider. Imbube ist eine A-cappella Gesangtradition der Ndebele. Das Wort „Mbube“ bedeutet auf Zulu „Löwe“. Dieser mehrstimmige, laute und kraftvolle Chorgesang entstand zur Kolonialzeit, als Bergarbeiter ihre Heimatdörfer verließen, um Geld in den Minen zu verdienen. Sie organisierten Chorwettbewerbe, um ihre Kultur zu“pflegen“. Auch der Gesangsstil Isicathamiya ist eine A-cappella Tradition aus der Region, die im Gegensatz zu dem Imbube sanfter ist und mehr Wert auf eine harmonische Mischung der Stimmen legt und bei der Tanz ein wesentliches Element ist.

Insingizis Gesänge schöpfen aus beiden Stilen und sind voller Hoffnung, Optimismus und Glauben. Das perfekte stimmliche Zusammenspiel der drei Sänger Vusa Mkhaya, Blessings Nqo Nkomo und Dumisani Ramadu Moyo ist berührend, genau wie ihre Texte. Blessings Nqo Nkomo ist der Neffe von Thomecki Dube, ein international gefeierten Sänger bei Black Umfolosi und einer der führenden Imbube-Gruppen in Simbabwe.

Vusa Mkhaya studierte am Johann Fuchs Musikkonservatorium in Graz drei Jahre lang Musiktheorie und Akkordeon und ist neben Insingizi in zahlreichen Vokalprojekten aktiv. Für seine herausragende Arbeit als Sänger wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Dumisani Ramadu Moyo gründete 2006 seine eigene Musikproduktion, um neue Ideen und Ansätze zur Förderung und Präsentation lokaler simbabwischer Musik, des afrikanischen Kulturerbes und von Talenten aus dem südlichen Afrika dem internationalen Publikum zugänglich zu machen. In der Spielzeit 2023/ 204 hat Ramadu die künstlerische Leitung des Projektes „Ubuntu“ des „Chor zur Welt“ der Elbphilharmonie übernommen, das im Juni 2024 Premiere in Hamburg hat. Die drei kommen erstmals nach Brilon.

Dieses besondere Konzert wird durch das Kultursekretariat NRW in Gütersloh gefördert und von der Firma Oventrop unterstützt. Der Eintritt ist frei – eine Spende vor Ort willkommen. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Das legendäre Vokal-Trio Insingizi aus Simbabwe kommt nach Brilon

Fotorecht:©Zoa