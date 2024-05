Ein besonderer Tag für die Reli AG der Caritas-Wohnhäuser – Maiandacht in Assinghausen: Beten, Grillen, Dichten

Ein besonderer Tag für die Reli AG der Caritas-Wohnhäuser – Maiandacht in Assinghausen: Beten, Grillen, Dichten

Assinghausen. Einen ganz besonderen Ort hatten sich die Teilnehmer der Religionspädagogischen Arbeitsgemeinschaft (kurz Reli AG) der besonderen Wohnformen des Caritasverbandes Brilon für ihre diesjährige Maiandacht ausgedacht. Ursprünglich war eine Andacht mit anschließendem Grillen im Küsterland in Assinghausen geplant. Doch aufgrund des Wetters wurde der Gottesdienst kurzfristig in die Kirche von Assinghausen verlegt.

Im Mittelpunkt der Andacht stand Maria, die Mutter von Jesus. Die Bedeutung von Müttern, die uns stets beschützen und lieben, wurde durch symbolische Gegenstände dargestellt: ein Kochlöffel, ein Kissen, ein Pflaster, ein Kuscheltier und das Bild der Mutter Gottes. Zudem konnten die Bewohner der Caritas-Wohnhäuser in Brilon und Winterberg eine Statue der Mutter Gottes mit dem Jesuskind in der Kirche bewundern.

In den Fürbitten, die sich an das diesjährige Renovabis-Thema zu Pfingsten „Damit Frieden wächst“ anlehnten, gedachten die Bewohner all jener, die Verantwortung in Staat und Gesellschaft tragen, sowie den vielen Ehrenamtlichen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Nach dem Gottesdienst wurden bunte Blumensamentüten verteilt, die in den Wohnhäusern ausgesät werden sollen. „Diese Samen erinnern daran, dass wir alle unterschiedlich sind, aber in unserer Vielfalt von Gott geschaffen wurden und in Frieden zusammenleben sollen“, erklärten die Mitglieder der Reli AG

Nach der Andacht lud die freiwillige Feuerwehr, vertreten durch den Ortsvorsteher Ingo Hanfland, die Teilnehmer in ihr Gerätehaus ein und grillte dort für alle leckere Würstchen. Anschließend gab Museumsleiter Georg Stratmann im Grimmemuseum den Bewohnern einen spannenden Einblick in das Leben und Wirken des berühmten Sauerländer Dichters Friedrich Wilhelm Grimme, der 1827 in Assinghausen geboren wurde. Daniel Schlüter, Fachbereichsleiter Teilhabe Wohnen, und Anne Rüther, zuständig für Sozialraumorientierung, bedankten sich bei allen, die diesen besonderen Tag vorbereitet und durchgeführt haben. Der Ausflug ins Küsterland wird zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Gottesdienst nachgeholt.

______________________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Fotos: Caritas Brilon / Besondere Wohnformen