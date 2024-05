Friedrich Merz, Matthias Kerkhoff und Peter Liese am Infostand in Meschede am Freitag, 24.05.2024 um 10:15 Uhr

Infostand auf dem Markt / Heimat, Wirtschaft, Klima und Gesundheit als wichtige Themen / Preisausschreiben mit tollen Preisen, unter anderem eine Reise nach Paris Gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten und Bundesvorsitzenden der CDU Friedrich Merz, dem Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff besucht der südwestfälische Europaabgeordnete und Spitzenkandidat der CDU-NRW für die Europawahl am 9. Juni den Infostand am Freitag, 24.05.2024 in Meschede. Auf Einladung der CDU werden sie um 10:15 Uhr auf dem Markt an einem Stand zum Gespräch zur Verfügung stehen. Lieses wichtigste Themen für den Europawahlkampf sind die Unterstützung unserer Heimat, beispielsweise durch Fördermittel und die Bekämpfung unnötiger Bürokratie für Schützenvereine, eine starke Wirtschaft und ein gutes Klima. „Die Wirtschaftskrise bereitet uns Sorgen. Die wichtigste Ursache liegt zwar in Berlin, aber auch Europa muss Unterstützung leisten und dabei gleichzeitig den Klimaschutz aus Verantwortung für zukünftige Generationen im Blick behalten.“ Als Arzt ist die Gesundheit, insbesondere die Bekämpfung von Arzneimittelknappheit, ein wichtiges Anliegen für Liese. Um all diese Themen den Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen, hat Liese einen aufwändig gestalteten Wahlkampfflyer entwickelt. Wer den Flyer sorgfältig studiert und die Fragen richtig beantwortet, kann attraktive Preise, wie zum Beispiel eine Reise nach Paris, gewinnen. Um das Thema Gesundheit den Menschen näher zu bringen, gibt es Heftpflaster. Natürlich fehlen auch nicht Attraktionen für Kinder, wie zum Beispiel Gummibärchen. ___________________________ Quelle: Dieter Berger, Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift, Meschede

Foto: Europabüro Liese, Meschede