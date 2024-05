Ab 1.6.2024 in die zweite Runde! Stadtradeln 2024 in Brilon beginnt in der nächsten Woche

Stadtradeln 2024 in Brilon beginnt in der nächsten Woche Vom 01. Juni bis zum 21. Juni geht das Stadtradeln im Briloner Stadtgebiet in die zweite Runde! Jeder gefahrene Kilometer zählt – ob privat, beruflich, allein oder in der Gruppe. Angemeldet sind bislang 22 Teams mit insgesamt 136 Radelnden. Bis zum Aktionsende ist die Registrierung unter https://www.stadtradeln.de/brilon möglich. Bis dahin kann man noch jederzeit einsteigen und mitmachen. Dank der fleißigen Arbeit vieler Organisatoren werden in den 21 Stadtradeln-Tagen außerdem viele spannende und abwechslungsreiche Touren angeboten. Die Touren sind unter https://www.stadtradeln.de/brilon einsehbar. Die Auflistung enthält eine Gesamtübersicht aller geplanten Touren inkl. ihrer Organisatoren und allen dazugehörigen Eckdaten. Hier findet man zudem die Kontaktdaten der Organisatoren, bei denen man sich für die einzelnen Touren anmelden kann. Jeder Kilometer, der während der 21 Stadtradeln-Tage mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann entweder online ins km-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln App getrackt werden. Die Kilometer zählen nicht nur im Briloner Stadtgebiet, denn: Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze. Diejenigen, die keinen Internetzugang besitzen, können einen Kilometer-Erfassungsbogen nutzen. Dieser enthält beispielsweise den Namen, den Teamnamen und die geradelten Kilometer, die nach Möglichkeit tagesaktuell einzutragen sind. Im Rahmen des Aktionszeitraums gibt es für jede Woche einen Erfassungsbogen, der wöchentlich spätestens bis zu den dort angegebenen Zeitpunkten bei der Stadt Brilon einzureichen ist. Der Erfassungsbogen ist unter https://www.stadtradeln.de/brilon abrufbar (Excel-Datei mit drei Blättern) bzw. kann an der Informationszentrale im Rathaus in Papierform abgeholt werden. Bei Fragen kann man sich unter [email protected] oder unter 02961 794 139 an das Orga-Team bei der Stadt Brilon wenden. Ausführliche Informationen zur Aktion und zum Anmeldeprozess sind abrufbar unter https://www.brilon.de/leben-in-brilon/brilon-aktuell/news-details/stadtradeln-2024-in-brilon. ______________________ Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon