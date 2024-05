Caritas Brilon zeigt Haltung: Klare Positionierung gegen Rechtspopulismus

Caritas Brilon zeigt Haltung: Vielfalt ist unsere Stärke – Klare Positionierung gegen Rechtspopulismus

Altkreis Brilon / Waldeck. Die vier Mitarbeitervertretungen (kurz MAV) des Caritasverbandes Brilon setzen gemeinsam mit dem Dienstgeber ein klares Zeichen gegen Rechtspopulismus und jegliche Form von Ausgrenzung. Mit ihrer Stellungnahme bekräftigen die MAVen für die Behindertenhilfe / Geschäftsstelle, die Alten- und Krankenhilfe sowie für die beiden Kliniken St. Ursula in Winterberg und Talitha in Bad Wildungen gemeinsam mit Vorstand und Geschäftsführungen ihr Engagement für eine offene, vielfältige und demokratische Gesellschaft, eine tolerante Dienstgemeinschaft und Hilfsangebote für Menschen einerlei welcher Religion, Geschlechtes, Lebensleistung oder Herkunftslandes. Dieses Statement spiegelt sich auch auf den Bannern „Unser Kreuz hat alle Farben“ an den Caritas-Einrichtungen wieder.

In jeder kirchlichen oder caritativen Einrichtung gibt es eine Mitarbeitervertretung (MAV). Ihre gewählten Mitglieder vertreten die Interessen der Mitarbeiter*innen gegenüber den Dienstgebern. Über 1.250 Menschen arbeiten in den 64 Diensten und Einrichtungen der Caritas Brilon, dessen Einzugsgebiet die Dekanate HSK-Ost (NRW) und Waldeck (Hessen) umfasst. Die Hilfen und Angebote erreichen tagtäglich über 5.000 Menschen in herausfordernden Lebenslagen. Angesichts zunehmender rechtspopulistischer Tendenzen und dem Erstarken von Gruppierungen, die auf Ausgrenzung und Spaltung setzen, sehen sich die MAVen dazu verpflichtet, Stellung zu beziehen und eine klare Haltung einzunehmen. Sie betonen die Bedeutung von Respekt, Toleranz und Solidarität als Grundwerte einer freiheitlichen Gesellschaft. Mit ihrer Positionierung unterstreichen die MAVen erneut die Haltung der Caritas Brilon und von anderen Trägern der Freien Wohlfahrtspflege.

„Als Mitarbeitervertretung der Caritas Brilon setzen wir uns für eine Arbeitsumgebung ein, die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist“, erklären die MAVen „Wir treten entschieden gegen jegliche Form von Diskriminierung und Ausgrenzung ein und unterstützen ein Miteinander, das von Vielfalt und Zusammenhalt geprägt ist.“ Allein bei der Caritas Brilon arbeiten Menschen aus 28 Nationen und folgen der Caritas Devise „Not sehen und handeln“ sowie dem Leitbild „Dem Menschen dienen“.

Die MAVen betonen die Verantwortung jedes Einzelnen, aktiv gegen rechtspopulistische Strömungen vorzugehen und sich für eine offene und demokratische Gesellschaft einzusetzen. Sie ruft dazu auf, die Grundwerte der Menschlichkeit und der Solidarität zu verteidigen und sich gemeinsam gegen Hass, Hetze und Extremismus zu stellen.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass Vielfalt unsere Stärke ist und dass ein respektvolles Miteinander die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit bildet“, betont Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritas Brilon.

Die MAVen der Caritas Brilon laden alle Mitarbeiter*innen dazu ein, sich diesem Engagement anzuschließen und gemeinsam ein Zeichen gegen Rechtspopulismus

Unser Kreuz hat alle Farben: Die Mitarbeitervertungen und Dienstgeber des Caritasverbandes Brilon stehen für eine tolerante, solidarische und demokratische Gesellschaft ein, dessen Werte auch die Dienstgemeinschaft prägen, tragen und zusammenhalten.

_________________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Fotocredit: Caritas Brilon, Sandra Wamers