Peter Liese zu Maximilian Krah: Zu rechts für die Rechten und zu stolz oder nicht unabhängig genug für einen Mandatsverzicht

Peter Liese: Maximilian Krah schießt sich endgültig ins Aus / AfD gefährdet Wohlstand und Frieden

„Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl, schießt sich endgültig ins Aus. Er ist zu rechts für die Rechten vom Rassemblement National in Frankreich und von der Lega in Italien. Trotzdem ist er entweder zu stolz und zu uneinsichtig oder einfach beruflich nicht unabhängig genug, um seinen Mandatsverzicht zu erklären“, dies erklärte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete und Spitzenkandidat der CDU NRW für die Europawahl am 9. Juni Dr. Peter Liese zu aktuellen Meldungen um den AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah.

Liese sagte, das Verhalten Krahs stehe exemplarisch für die gesamte AfD:

„Die Partei hat sich vor allem durch den Einfluss von Björn Höcke in den letzten Jahren immer weiter nach rechts entwickelt. Nazis geben den Ton an. Die AfD gefährdet unseren Wohlstand, weil zum Beispiel Höcke sagt, ‚Die EU muss sterben.‘ Nach Berechnung des Instituts der Deutsche Wirtschaft, würden wir dadurch 10% unserer Wirtschaftsleistung verlieren. Das wäre 20-mal mehr als durch die jetzige Rezession, die jetzt schon vielen Menschen Sorgen macht, weil sie in Kurzarbeit sind. Die AfD gefährdet aber auf Dauer auch den Frieden. Nationalismus hat Deutschland in viele Katastrophen gestürzt, zuletzt in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Dass jemand Spitzenkandidat geworden ist, der die Verbrechen des SS verharmlost, ist unerträglich. Die Distanzierung durch die AfD-Spitze um Chrupallaund Weidel kommt einfach viel zu spät.“

Quelle: Dieter Berger, Europabüro für Südwestfalen und das Hochstift, Meschede

Fotocredit: Peter Liese