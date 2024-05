Zwei Gärten aus Brilon am 08. und 09. Juni 24 dabei …

Tage der Gärten & Parks in Westfalen Lippe – Zwei Gärten aus Brilon am 08. und 09. Juni 24 dabei

Brilon: Am 2. Wochenende im Juni laden überall in Westfalen-Lippe etwa 180 private Gärten und öffentliche Parkanlagen zu einem facettenreichen Programm ein. Am „Tag der offenen Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ geht es um gemeinsame Erlebnisse, seltene Einblicke und neue Zugänge zu unserer einzigartigen Gartenkultur. An diesem Programm nehmen zwei Gärten aus Brilon teil: „Mariannes Landgarten“, Am Etzelsberg 28, Brilon und der „Offene Garten“ Am Marmorbruch 5 a, Nehden sind am 08.06. von 14 bis 18 Uhr und am 09.06. von 11 bis 18 Uhr für interessierte Besucher offen.

Einen Plan des LWL mit allen offenen Gärten und Parks gibt es in der BWT, Derkere Straße 10 (bis zum 01.06.) oder online unter: https://www.gaerten-in-westfalen.de

Quelle: BWT Brilon – Annette Walter

Bildunterschrift: Impression aus dem Offenen Garten in Nehden

Fotocredit: BWT