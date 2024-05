14. Auflage des Volksbank Firmenlaufs – Volksbank Brilon setzt am 30. August 2024 auf bewährtes Konzept

Brilon. Das Altstadtfest in Brilon ohne den Volksbank-Firmenlauf? Nicht mehr denkbar. Zum mittlerweile 14. Mal präsentiert die Volksbank Brilon, Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL, das Laufevent mit Start und Ziel am Marktplatz, das am 30. August 2024 in gewohnter Manier den Auftakt der Feierlichkeiten bildet. Der Veranstalter und die Organisatoren des Partners adiepro sport/event erwarten wieder mehrere hundert Läuferinnen und Läufer aus den regionalen Unternehmen, Behörden, Institutionen und Organisationen.

Es ist Jahr für Jahr eine riesige Freude zu sehen, mit welchem Ehrgeiz und Spaß die Starter bei unserem Volksbank-Firmenlauf ihr Bestes geben.

Diese besondere, stimmungsvolle Dynamik am Marktplatz und an der Strecke wird die Läuferinnen und Läufer sicherlich auch in diesem Jahr wieder zu besonderen Leistungen anspornen, sagt Thorsten Wolff, der als Vorstandsmitglied der VerbundVolksbank OWL für die Volksbank Brilon zuständig ist. Er kündigt an, dass auch die Volksbank wieder mit einer starken Besetzung an den Start gehen wird.

Vorher hören aber zunächst die jüngsten Teilnehmer den Startschuss. Um 16 Uhr beginnt der Bambini-/Schülerlauf, präsentiert von den Stadtwerken Brilon. Kindergartenkinder ab vier Jahre und Grundschulkinder gehen auf eine 400 bzw. 800 Meter lange Strecke. Pro Anmeldung spenden die Stadtwerke Brilon 1,50 Euro an den Kindergarten bzw. die Schule des teilnehmenden Kindes.

Um 17.30 Uhr folgt dann der Firmen-Staffellauf, unterstützt von der Firma Egger. Hier können sich Vierer-Staffeln aller Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Institutionen in und um Brilon messen. Die Staffelübergabe erfolgt jeweils im Start-/Zielbereich am Marktplatz. Jedes Mitglied einer Staffel läuft dabei einmal den Rundkurs, der 1.250 Meter lang ist. Die Siegerehrung findet um 18:30 Uhr auf der „Aktiv-Bühne“ vor dem Rathaus statt.

Beim Volksbank Firmenlauf ab 19 Uhr ist dann jede Starterin und jeder Starter beim Absolvieren der 5.000 Meter auf sich allein gestellt. Es gibt wieder eine individuelle Gesamtwertung und eine Teamwertung. Die Strecke des Rundkurses ist vor allem aufgrund einiger Passagen mit Kopfsteinpflaster herausfordernd. Bei der Siegerehrung um 20 Uhr erhalten die drei zeitschnellsten Teams Pokale und Sachpreise. Dann steigt die After-Run-Party auf dem Marktplatz.

Zum Event gehört auch zum inzwischen 11. Mal der Azubi-Cup, der wieder von der Firma REMBE präsentiert wird. Es handelt sich dabei um eine eigene Wertung für Auszubildende, sowohl beim Staffellauf als auch beim Firmenlauf. Jüngster, aber ebenfalls bereits etablierter Bestandteil des Events ist die vierte Auflage des Nordic-Walking und Walking-Wettbewerbs eine Woche später, am Freitag, 6. September, um 18 Uhr in Brilon-Petersborn.

Anmeldungen zu den einzelnen Läufen sind vom 1. Juni bis zum 28. August möglich unter www.verbundvolksbank-owl.de/firmenlauf.

Quelle: Thorsten Heggen, Pressesprecher,VerbundVolksbank OWL eG

Bildunterzeile: Zu den bewährten Partnern des Volksbank Firmenlaufs in Brilon gehören (v. l.) Martin Ansorge, Geschäftsführer EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG, Thorsten Wolff, Vorstandsmitglied der VerbundVolksbank OWL, Jan Frigger, Lobbe Entsorgung GmbH, Christof Bartsch, Bürgermeister der Stadt Brilon, Hans-Joachim Meier, Organisator und Inhaber der adiepro sport/event, Simone Müller-Data, praenet – das gesundheitsnetzwerk, Oliver Dülme, Geschäftsführer der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und Christian Beule, Regionalleiter der Volksbank Brilon.