Königinnen Brunch in Bontkirchen – Julia Kemmling mit emotionaler Begrüßungsrede als Buiterling …

Ein Hoch auf uns – Bontkirchener Königinnen Brunch

Bontkirchen. „Ein Hoch auf uns“ – so lässt sich der diesjährige Königinnen Brunch in Bontkirchen trefflich zusammenfassen. Julia Kemmling, amtierende Schützenkönigin der Schützenbruderschaft Bontkirchen, lud zu diesem besonderen Tag alle ehemaligen Majestäten in den Gasthof Metten ein.

Mit ihrer emotionalen Begrüßungsrede als ‚Buiterling‘, die sich in Bontkirchen sehr wohl fühlt und den selbstgemachten Pralinen erorberte sie schnell die Herzen aller. Ein schöner Sonntag mit dem ein oder anderen Gläschen Sekt, köstlichen Speisen und guten Gesprächen verging wie im Flug. Alle Anwesenden wünschen dem Bontkirchener Königspaar David und Julia einen wunderschönen und unvergesslichen Abschluss ihrer Regentschaft beim bevorstehenden Schützenfest.

_________________________

Quelle: Andrea Erger / Ex-Königinnen, Bontkirchen

Bild: (privat) Bontkirchener Königinnen Brunch mit Königin Julia Kemmling