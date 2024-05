Brilon, am 25. + 26. Mai 2024: DRESSUR-Reitturnier auf Gestüt Witthaut an diesem Samstag und Sonntag

DRESSUR-Reitturnier auf Gestüt Witthaut – Anspruchsvolle Leistungen der Pferde und Reiter

Diesen Samstag und Sonntag (25. + 26. Mai 2024) bietet der Reitverein in Brilon einen Hochgenuss an Reitkunst. Bis zur Schweren Klasse S* am Sonntagnachmittag sind anspruchsvolle Prüfungen hautnah zu verfolgen. Weitangereiste Dressurreiter messen sich mit den hoch qualifizierten Reiterinnen des einladenden Briloner Vereins, der damit ins Zweite Jahrhundert seiner Geschichte startet.

Mit Louisa Wegener stellen sich zwei mittlerweile im Reitsport sehr bekannte Damen des Vereins stellen sich in der S* in Brilon der anreisenden überregionalen Konkurenz.

In allen anderen Prüfungen ist es ähnlich . Ein Kommen lohnt an beiden Tagen sehr. Gäste, Mitglieder und Präsidium des Vereins sind stolz auf die stetige und positive Entwicklung der Leistungen der Pferde und Reiter in Brilon! Kuchen,Torten , Rostbratwurst, kühles Bier aus der Gräflich zu Stolberg’schen Brauerei , heisser Kaffee … runden die sommerliche Turnier-Athmosphäre gebührend ab, die wie jedes Mal Highlight der Briloner Events im Jahresverlauf ist.

Quelle: Eckhard Lohmann

Bild: Amaru F mit Sophia Gerlach ( Mitglied des RV-Brilon ) nach der S-Dressur im letzten Jahr als amtierende Stadtmeisterpaar,

Fotocredit:©Luisa-Sophie-Fotografie