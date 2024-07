Nächtliches gewühle in Petersborn- Wildschweine pflügen sich durch den Ort – Mitten im Dorf in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz

Brilon-Petersborn: Bisher waren es in den letzten Jahren die Rehe, Füchse und Waschbären die ihr Unwesen im Dorf trieben. Sie richteten Schäden u. a. auf Wohngrundstücken, Gärten und auf dem Friedhof an. In den letzten Nächten waren es allerdings Wildschweine, die im Dorf unterwegs waren. So u. a. in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz richteten sie auf einer großen Fläche Schäden an. Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann machte sich ein Bild davon. „Bis unmittelbar an den neuen Rasensportplatz, der im letzten Jahr eingeweiht wurde, trieben die Wildschweine bisher ihr „Pflügen“.

Die Befürchtung bei allen ist groß, dass hier in den nächsten Nächten noch mehr Schaden, auch auf dem Sportplatz angerichtet wird, auch eine kurzfristige Umzäunung des Sportplatzes ist nicht umsetzbar“, so der Ortsvorsteher. Er hat sich umgehend mit Stadt, Forstamt und dem Jagdpächter in Verbindung gesetzt. Kurzfristige Lösungen konnten sie ihm allerdings nicht vorschlagen, auch nicht wer für solche Schäden aufkommt. Eins steht allerding für den Ortsvorsteher fest, Bürger und Vereine können für solche Schäden nicht aufkommen.

Anmerkung der Redaktion: Der „Spruch“ im Titelbild… wurde leicht umgewandelt. (Augenzwinkern) In Petersborn kennt jeder den Originalsatz … Also, bitte nicht missverstehen.

Bild: Das Bild zeigt die Schadensfläche, im Hintergrund Rasensportplatz und Sportheim/Gemeinschaftshaus

Quelle: Dorfgemeinschaft

Fotocredits: Dorfgemeinschaft