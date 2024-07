Peter Liese: Sorgloses Badevergnügen in Südwestfalen – Wasserqualität gut – Jetzt angenehme Temperaturen

„Südwestfalen mit seinen Badeseen lockt viele Urlauber in unsere Region aber auch diejenigen, die nicht in den Urlaub fahren und Urlaub vor der Haustür machen, laden die Badeseen zu einer Erfrischung ein. Nachdem der Sommer lange auf sich warten ließ, haben die Badeseen jetzt auch die eine angenehme Temperatur. Aus gesundheitlicher Sicht steht einem Badespaß nichts entgegen“, darauf verweist der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese in einer Pressemitteilung. Ausgewiesene Badegewässer in der ganzen Europäischen Union wurden wie jedes Jahr auf ihre Wasserqualität hin untersucht. Über 85 Prozent der Badegewässer in Europa erfüllen die strengsten Qualitätsstandards und haben eine „ausgezeichnete“ Qualität. In Deutschland sind es 90,3 Prozent, das ist der achtbeste Wert im diesjährigen Badegewässerbericht der Europäische Umweltagentur (EUA) in Zusammenarbeit mit der Europäische Kommission, der neben den 27 EU-Staaten auch die Schweiz und Albanien abdeckt.

Insgesamt wurden dafür während der Badesaison 2023 über 22.000 Badestellen an Flüssen, Seen und Meeren untersucht. „Die heimischen Seen schneiden dabei erneut gut ab“, freut sich der südwestfälische Europaabgeordnete und erläutert, dass dies an der EU-Badegewässer-Richtlinie liegt. „Sie sorgt seit 2006 dafür, dass wir uns in sauberen Gewässern im Sommer abkühlen können und reguliert, dass die Gesundheitsämter regelmäßig die Wasserqualität und Keimbelastung unserer heimischen Seen prüfen. Alle Seen in Südwestfalen, der Möhnesee bei Soest, der Alberssee bei Lippstadt, die Listertalsperre zwischen Attendorn, Drolshagen und Meinerzhagen, der Hennesee bei Meschede, der Diemelsee bei Marsberg, der Biggesee bei Olpe, der Sorpesee zwischen Sundern und Balve, der Hillebachsee bei Winterberg haben eine ausgezeichnete Wasserqualität“, so Liese.

Die EU-Badegewässer-Richtlinie wurde eingeführt, um die Gesundheit und Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten. Gemäß dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten die Wasserqualität ihrer Badegewässer überwachen und sicherstellen, dass sie den geltenden Standards entsprechen. In Nordrhein-Westfalen wird dies vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) koordiniert. Das LANUV führt regelmäßige Untersuchungen durch, um die Wasserqualität der Badeseen zu bewerten und sicherzustellen, dass sie den strengen Anforderungen entsprechen. Das LANUV bietet auf seiner Website eine umfassende Auflistung aller Badegewässer in Nordrhein-Westfalen einschließlich detaillierter Informationen zu jedem Gewässer, aktuellen Messwerten und Bewertungen. Dadurch sollte dem sommerlichen Badespaß nichts mehr im Wege stehen.

„Es ist sehr erfreulich, dass die südwestfälischen Badegewässer erneut eine hervorragende Wasserqualität aufweisen“. Dies ermöglicht unseren Einwohnern und Besuchern unbeschwerte Badetage und erholsame Stunden am See. Ich möchte alle dazu ermutigen, die Badegewässer in Südwestfalen zu genießen und die warmen Sommertage in vollen Zügen zu nutzen, betont Liese.

Den Link zur Website des LANUV Auflistung der Badegewässer in Nordrhein-Westfalen finden Sie hier: https://www.badegewaesser.nrw.de/

