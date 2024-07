Dirk Wiese: Krankenhausreform, Apothekenreform. Fakt ist … Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum steht vor großen Herausforderungen. Podiumsdiskussion am 26. August 2024

Dirk Wiese: Podiumsdiskussion zur gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum

Am Montag, 26. August 2024 lädt der heimische Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, zu einer Podiumsdiskussion nach Marsberg ein. Unter dem Titel „Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum“ kommen Expertinnen und Experten zusammen, um über die Herausforderungen der medizinischen Versorgung auf dem Land, speziell im Hochsauerlandkreis, aber auch aktuelle Themen wie die Krankenhausreform in Bund und Land, oder die Apothekenreform zu sprechen. Als Referentin konnte die Bundestagsabgeordnete und Kinderärztin Nezahat Baradari aus Olpe gewonnen werden. Auf dem Podium diskutieren unter Moderation von Dirk Wiese Jan Hendrik Unger, kaufmännischer Direktor des LWL-Klinikums Marsberg, Siegfried Rörig, Regionalleiter des St.-Marien-Hospitals Marsberg und Dr. med. Ottmar Eckermann vom Ärzteverein Marsberg.

Die Veranstaltung findet um 18 Uhr im Festsaal des LWL-Klinikums Marsberg statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

„Fakt ist, dass die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum vor großen Herausforderungen steht. Das gilt auch für die (fach)ärztliche Versorgung. Auf dem Land ist der Einzugsbereich von Arztpraxen schon heute sehr groß. Viele Haus- und Fachärzte stehen am Ende ihres Arbeitslebens und können oft keine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden. Hinzu kommt die wachsende Anzahl von älteren Menschen. Dies führt zu einer höheren Krankheitslast, einem höheren Bedarf an medizinischer Versorgung und höheren Kosten in ländlichen Regionen insgesamt.“, so Dirk Wiese. „Ich freue mich über den Besuch meiner Kollegin Nezahat Baradari im Hochsauerlandkreis, sowie auf eine spannende Diskussion mit dem Podium und den Gästen.“

Quelle: Dirk Wiese

Fotocredits: Dirk Wiese