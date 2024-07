Nicolas Hilkenbach, Caritasverband Brilon: Helfen Sie uns Kindern gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. Wir sind dankbar für Spenden. Tornister + Schulmaterial für Familien mit geringem …

Smarter Schulstart: Bis Ende August Schulmaterial spenden – Spendenaktion läuft weiter: Freude über großzügige Spendenbereitschaft

Altkreis Brilon: Vor rund einem Monat ist die Spendenaktion „Smarter Schulstart“ angelaufen. Durch die Spende von gut erhaltenen Tornistern und neuen Schulmaterial werden Familien mit geringem Einkommen unterstützt und Kindern gleiche Bildungschancen ermöglicht. „Wir bedanken uns für die bereits eingegangenen Spenden und auch die Solidarität“, betont Nicolas Hilkenbach vom Caritasverband Brilon. Die Spendenaktion führt die Caritas Brilon in Kooperation mit den Kleidershops der Caritas-Konferenzen Brilon, Bigge und Winterberg und dem SkF Brilon durch. In allen Städten des Altkreises Brilon können noch bis zum 31. August Schulmaterial-Spenden abgegeben und entgegengenommen werden. Die Ausgabe an interessierte Familien erfolgt auch über den Schulstart in das neue Schuljahr hinaus.

Gesucht werden gut erhaltene Schulranzen und neue Schulmaterialien wie Hefte, Malblöcke (DIN A4), Zeichenblöcke (DIN A3), Buntstifte, Federtaschen und Turnbeutel. Annahme- und Ausgabestellen sind in allen Städten des Altkreises Brilon eingerichtet. Für Spenden und Abholung am Beratungsbus „CariMobil“ wird um vorherige Kontaktaufnahme mit Nicolas Hilkenbach (Tel. 0151 42 23 84 23, E-Mail: [email protected]) gebeten. Am CariMobil werden ebenfalls die gespendeten Schulmaterialien ausgegeben, insbesondere in Medebach, Hallenberg und Marsberg.

Die gesammelten Spenden werden an Familien mit geringerem Einkommen verteilt, um Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen. Die Annahme- und Ausgabestellen sowie die entsprechenden Zeiten sind auf der Homepage des Caritasverbandes Brilon zu finden.

Annahme- und Ausgabestellen für die Sachspenden

Brilon

Annahme: Caritas-Geschäftsstelle (Scharfenberger Str. 19): Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:30 Uhr, Freitag 08:00 bis 14:30 Uhr CKD-Kleiderkammer Brilon (Derkere Straße 3): dienstags von 16:00 bis 17.30 Uhr SkF Brilon (Steinweg 10): Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr

Ausgabe: CKD-Kleiderkammer Brilon (Derkere Straße 3): dienstags von 09:30 bis 11:30 Uhr und donnerstags von 15:30 bis 17:30 Uhr



Olsberg-Bigge

Annahme: CKD-Kleidershop Olsberg-Bigge (Pfarrheim Olsberg-Bigge/ Hauptstraße 59): Montags von 09:30 bis 10:30 und donnerstags von 15:30 bis 17:30 Uhr (wieder ab Montag, 19.08.2024) Mobiler Beratungsbus CariMobil (Parkplatz am Pfarrheim Olsberg-Bigge/ Hauptstr. 59): Donnerstag, den 22.08.2024 von 12:00 bis 13:30 Uhr

Ausgabe: CKD-Kleidershop Olsberg-Bigge (Pfarrheim Olsberg-Bigge/ Hauptstraße 59): Dienstags von 14:00 bis 17:00 Uhr (wieder ab Dienstag, 20.08.2024) Mobiler Beratungsbus CariMobil (Parkplatz am Pfarrheim Olsberg-Bigge/ Hauptstr. 59): Donnerstag, den 22.08.2024 von 12:00 bis 13:30 Uhr



Winterberg

Annahme und Ausgabe Second-Hand-Shop der Caritas (Auf der Wallme 6): jeden ersten, zweiten und dritten Montag im Monat von 14 bis 16 Uhr; jeden ersten Samstag im Monat von 10-12 Uhr Mobiler Beratungsbus CariMobil (Parkplatz am Warenkorb / Am Hagenblech 3): Donnerstag, den 22.08.2024 von 10:00 bis 11:30 Uhr



Marsberg, Hallenberg und Medebach

Annahme und Ausgabe am mobilen Beratungsbus „CariMobil“ Marsberg (Kirchplatz): Mittwoch, den 21.08.2024 von 14:30 bis 16:00 Uhr Medebach (Parkplatz Pfarrheim, Schulstraße 4): Dienstag, den 27.08.2024 von 12:00 bis 13:30 Uhr Hallenberg (Marktplatz): Dienstag, den 27.08.2024 von 15:00 bis 16:30 Uhr



Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Netzwerker: Iris Peters (Kleidershop Olsberg-Bigge), Karin Sommer (Second Hand-Shop Winterberg), Waltraud Kowalewicz (Kleiderkammer Brilon), Ina Sumkowski (SkF Brilon), Nicolas Hilkenbach (Caritasverband Brilon) bedanken sich für das gespendet Schulmaterial. Bis Ende August werden noch Sachspenden für den Schulbeginn angenommen.

Fotocredits: Caritas Brilon