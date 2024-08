Tipp: Am 8. August 2024 im Kreishauspark Brilon – Straßentheater „CurtainCall“ – Circus unARTiq

BRILON OPEN AIR – STRASSENTHEATER „CurtainCall“ – Circus unARTiq – „live, umsonst und draußen“ am 8. August 2024

Donnerstag, 8. August 2024

19.30 Uhr – Kreishauspark Brilon

Open-Air Show zwischen Zeitgenössischem Zirkus und Bewegungstheater.

Brilon: Zwei international renommierte Artist:innen erobern mit einer spannenden Mischung von Erzählformen eine beeindruckende Szenerie – René Magrittes „Die Liebenden“ treffen auf Christos monumentale Ästhetik. Ein überdimensionaler Vorhang verwandelt den Kreishauspark in ein Freilufttheater.

Live-Musik mischt sich in moderne elektronische Sounds: Ein Saxophon spielt in schwindelerregender Höhe den Soundtrack für einen vertikalen Tanz an einer Strickleiter. Akrobatik am Schwingenden Trapez und am Chinesischen Mast sorgen immer wieder für Momente des Staunens.

Erleben Sie großartige Unterhaltung für ein Publikum jeglichen Alters!

Quelle: Brilon Kultour

Fotorecht: Alena Klinger