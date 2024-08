Live Bild vom Briloner Musiksommer (ohne Ton) am 01. August 2024 mit Michael Schulte & Band vom Briloner Marktplatz. (Bild nach 10 Sekunden in HD ggf. am Rädchen einstellen)

Live Bild vom Briloner Musiksommer (ohne Ton) am 01. August 2024 mit Michael Schulte & Band vom Briloner Marktplatz