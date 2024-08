Tipp: Jahrhundertbuch des FC Germania Nehden zum 100-jährigen Bestehen – Eine Chronik mit vielen Ereignissen der letzten Jahre.

Jahrhundertbuch des FC Germania Nehden zum 100-jährigen Bestehen

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des FC Germania Nehden hat der Verein ein Jahrhundertbuch herausgebracht über die Geschichte des Vereins. Angefangen von der Gründung bis heute finden sich viele Bilder und Informationen rund um den Nehdener Sportverein. Das Buch baut auf der Chronik auf, die der Verein 25 Jahre zuvor zum 75-jährigen Bestehen geschrieben hat. Ein sehr schönes Erinnerungsstück, dass viele Ereignisse festhält und die Veränderungen im Laufe der Zeit aufzeigt. Ein besonderer Dank gilt dem langjährigen Partner des Vereins, Satz und Druck Kemmerling und hier insbesondere der Mitarbeiterin Nicole Hartmann – sie hat den Überblick behalten und die vielen Informationen, Bilder und Ideen zu diesem tollen Ergebnis zusammengeführt – vielen Dank!

Angeboten wird das Jahrhundertbuch ab Samstagabend beim Sportfest zu einem Preis von 15€ das Stück.

Bestellungen werden aber auch gerne online angenommen: [email protected]. Gefeiert wird vom 02. – 04.08. rund um den Sportplatz wo ein buntes Programm auf die Gäste wartet. Der FC Germania freut sich auf alle Gäste zur Jahrhundertfeier und alle, die sich in irgendeiner Weise dem Verein verbunden fühlen. Am Samstagabend steigt außerdem ab 18 Uhr die große Jahrhundertparty am traditionellen Schwarz-Weißen-Abend am Sportplatz.

Quelle: Christoph Höing / FC Germania Nehden / Jahrhundertbuch