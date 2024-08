Hallo, hallo … Telefonsprechstunde mit Bundestagsabgeordnetem Dirk Wiese

Der heimische Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagfraktion, Dirk Wiese, bietet auch im neuen Jahr seine regelmäßigen Telefonsprechstunden an. Am 15. August 2024 zwischen 10:00 und 12:00 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger mit Fragen und Anregungen unter 0291/996713 melden und ihr Anliegen mit Dirk Wiese besprechen. „Neben meinen monatlichen Kneipengesprächen, Tür zu Tür Aktionen und digitalen Sprechstunden möchte ich auch telefonisch in regelmäßigen Abständen für die Anliegen der Sauerländerinnen und Sauerländer zur Verfügung stehen.

Ich freue mich über jeden konstruktiven Anruf.“, so Wiese. Anliegen können auch bereits vor der Sprechstunde unter [email protected]angekündigt, bzw. geschildert werden.

Quelle: Büro Dirk Wiese

Fotocredit: Dirk Wiese