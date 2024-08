Brilon: Bauwagen in Flammen – Mittwochabend, 22.8.2024 oberhalb des Wanderparkplatzes am Kurpark

Bauwagen in Brilon niedergebrannt

Am späten Mittwochabend (22.8.) ist in Brilon ein Bauwagen niedergebrannt. Als der Löschzug Brilon um 22.40 Uhr alarmiert wurde, lagen zunächst nur Informationen über einen unklaren Feuerschein im Wald in der Nähe des Krankenhauses vor. Nachdem die Einsatzkräfte diesen auf der Anfahrt aus der Ferne auch schon entdeckt hatten, wurde das Alarmstichwort erhöht und eine weitere Gruppe sowie die Drohneneinheit nachalarmiert.

Auf einer Freifläche oberhalb des Wanderparkplatzes am Kurpark wurde letztlich ein im Vollbrand stehender Bauwagen vorgefunden. Aufgrund der schlechten Zuwegung musste zunächst eine längere Schlauchleitung verlegt werden. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz löschte den Brand. Nach einer halben Stunde war das Feuer weitestgehend gelöscht. Mit Hilfe der Wärmebildkamera der Drohne und einer weiteren Wärmebildkamera wurde die Brandstelle und die Umgebung auf Glutnester überprüft.

Nachdem die Brandstelle kalt und die letzten Schläuche wieder aufgerollt waren, konnten die 24 Einsatzkräfte nach rund zwei Stunden wieder einrücken. Zur Brandursache und Höhe des Schadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.