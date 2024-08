Vor vielen hundert Jahren: Wie lebten Handwerker, Gaukler und mittelalterliche Bierbrauer? Antworten im Sauerlandmuseum am 31. August 2024

Mittelalterliches Museumsfest im Sauerlandmuseum – Handwerker, Gaukler und mittelalterliche Bierbrauer

Hochsauerlandkreis. Beim diesjährigen Museumsfest in der Veranstaltungsreihe „FERROMONE“ des Vereins „WasserEisenLand e. V.“ geht es im Sauerland-Museum in Arnsberg mittelalterlich zu: Das Museumsteam lädt am Samstag, 31. August von 14-22 Uhr ein, in frühere Zeiten einzutauchen.

Bunte Marktstände, Gaukler, Feuerkünstler und mittelalterliche Bierbrauer lassen den Alltag der Menschen von vor vielen hundert Jahren lebendig werden. Die handwerklichen Stände zeigen Felle, Leder und Schmuck, der Stellmacher gewährt Einblicke in seine alte Tradition und die Bierbrauer kochen ihren Sud, wie es lange vor dem Reinheitsgebot üblich war.

Museumsleiter Dr. Oliver Schmidt erklärt: „Mit diesem Angebot ergänzen wir thematisch die aktuelle Sonderausstellung „FRISCH GEZAPFT! Das Bier und wir“, denn diese beginnt mit der Einführung des Reinheitsgebots von 1516. Bier gibt es aber natürlich schon deutlich länger und wurde von vielen Menschen für den Eigenbedarf gebraut.“

Natürlich ist auch der auf Mittelaltermärkten beliebte Met im Angebot. Und für alle, die sich lieber an die Produkte der heutigen Zeit halten, sorgt ein Getränkewagen mit frisch gezapftem Bier und alkoholfreien Getränken.

Um 15 Uhr liest Hans Dürr im Blauen Saal aus seinem Buch „Schieferherzen“, ein Roman über das abenteuerliche Leben einer Sauerländer Familie im 11. Jahrhundert.

Ab 19 Uhr heizt die deutschsprachige Band „Die Habenichtse“ mit einer Mischung aus Folk, Rock und Mittelalter ein. Die Habenichtse sind nach eigenen Angaben „die fröhlichen Heckenpenner von nebenan, die sich aufmachen die Bühnen dieser Welt in eine riesige Party zu verwandeln. Der Musik verschrieben erzählen sie Geschichten aus ihrem Leben als Schnorrer und Taugenichts. Die liebenswerte Schnorrerbande hat ihre Wurzeln im Mittelalter, doch ihr akustischer Bettlerfolk ist zeitlos und für alle da, die gerne das Tanzbein schwingen und sich melancholisch treiben lassen wollen.“

Der Tageseintritt für Museum, Markt und Musik kostet 12 € für Erwachsene, 6 € für Kinder oder 18 € für Familien (zwei Erwachsene plus Kinder).

Die Veranstaltung wird gefördert von der Volksbank Sauerland eG und Westenergie.

Quelle: Karin Fischer, Pressestelle Hochsauerlandkreis / Martin Reuther (V.i.S.d.P.)

Bild: Copyright – Die Habenichtse