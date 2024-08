Brilon: Kunststück der Woche, Tanz in der Höhle von Ferdinand Niessen

Tanz in der Höhle bei Brilon Kultour – Ferdinand Niessen und das 84. Kunststück der Woche

Während Ende August auf dem Briloner Markt den Tanzbegeisterten die Bühne gehört, kann im Lädchen dem „Tanz in der Höhle“ beigewohnt werden. Brilon Kultour stellt von Ferdinand Niessen ein Foto auf Hahnemühle Baryta Papier in der Derkeren Straße aus. Der Bigger fotografiert bereits seit seiner Jugend, hat aber berufsbedingt 30 Jahre nur sehr sporadisch zur Kamera gegriffen. Vor etwas mehr als 10 Jahren hat er seine analoge Fotoausrüstung gegen eine digitale ausgetauscht. Er bezeichnet sich selbst als „Allrounder mit Schwerpunkt im Makrobereich, also Insekten und Blumen“. Es ist ihm ein Anliegen, die Schönheit der Natur zu zeigen, die sonst eher im Verborgenen liegt. Er ist Mitglied im 2021 gegründeten Foto-Club Bigge und bringt sich dort mit seinem fundierten Wissen über Fotografie ein.

Das Bild „Tanz in der Höhle“ hat er im Mai dieses Jahres bei der Musicalaufführung Peter Pan aus Nimmerland des Festspielvereins Balver Höhle aufgenommen. Unter der Regie von Marie Neuhaus-Schwermann haben 63 Darstellende von fünf bis 60 Jahren mitgewirkt. Zusammen mit einigen Mitgliedern des Foto Clubs aus Bigge wurde das Musical fotodokumentarisch begleitet, um Erinnerungen für die Schauspielerinnen und Schauspieler zu schaffen.

Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt eine Szene mit drei Tänzerinnen choreografiert von Lina Schulte. Es wird bis zum 6. September 2024 im Lädchen gezeigt.

___________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Bildtitel: „Tanz in der Höhle“ von Ferdinand Niessen als 84. Kunststück der Woche bei Brilon Kultour

Bildnachweis: F. Niessen