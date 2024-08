Caritasverband Brilon: Dankeschön-Sommerfest für die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Warenkorbes Olsberg

Sommerfest Warenkorb Olsberg: Herzliches Dankeschön für das Engagement

Olsberg. Mitte August fand in der Steinkleffhütte in Bigge auf Einladung des Caritasverbandes Brilon ein Dankeschön-Sommerfest für die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Warenkorbes Olsberg statt. Unter der Warenkorbleitung Dorothee Klauke und in Kooperation mit dem Pastoralverbund Bigge-Olsberg sind insgesamt 60 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen im Caritas Warenkorb Olsberg im Einsatz. Das ehrenamtliche Team unterstützt knapp 400 Menschen mit geringem Einkommen, darunter viele Familien mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Der Caritasverband Brilon e.V. bedankt sich sehr herzlich bei allen Geschäften, die jede Woche Waren spenden und dadurch die Hilfe ermög

Geschäfte und Bäckereien, die den Warenkorb unterstützen:

Lidl Olsberg, Aldi Olsberg, Caféstübchen Tismes in Bigge, Bäckerei ISKEN in Niedersfeld, Obst- und Gemüsescheune Niedersfeld, Bäckerei Caspari, Café Kropff, Metzgerei Neumann, Netto Markt Niedersfeld und Bigge, REWE Olsberg-Bigge, Bäckerei Liese Ostwig, Funke Schnorbus und die Metzgerei Ernst Bestwig.

Ebenfalls bedankt sich der Caritasverband Brilon e.V. bei allen privaten Spender*innen sowie Institutionen, die den Warenkorb mit Lebensmitteln, frischem Obst und Gemüse, Hygieneartikeln und Geld unterstützten. Wenn auch Sie Interesse haben den Warenkorb Olsberg ehrenamtlich zu unterstützten, dann melden Sie sich beim Caritasverband Brilon e.V., Eva Dufhues, Tel.: 02961-97190 oder [email protected]

_____________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Fotocredit: Caritasverband Brilon e.V.