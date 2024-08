Lions-Club Brilon-Marsberg zeigt Filmklassiker „Casablanca“ im Cineplex in Brilon

Nach dem großen Erfolg der „Feuerzangenbowle“ im vergangenen Jahr hat sich der Lions Club Brilon-Marsberg diesmal mit „Casablanca“ einen weiteren Klassiker der Filmgeschichte vorgenommen. Im Rahmen einer Sondervorführung wird der Film im Cineplex Kino in Brilon zu sehen sein. Dazu wurde in Absprache mit Kino-Chefin Ute Schlinker extra wieder einer der großen Säle gebucht, der 220 Zuschauende fasst.

Die Vorführung beginnt am Mittwoch, 25. September 2024 um 19.30 Uhr zum Eintrittspreis von 10,- € (Vorverkauf und Abendkasse). Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gilt freie Platzwahl. Stilecht gibt es für 5,- € einen Aperol Spritz. Für weitere Snacks und Getränke steht die Theke des Cineplex offen.

Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort. Veranstalter ist das Hilfswerk des Lions Clubs Brilon-Marsberg e. V., daher können die Eintrittskarten nicht über das Cineplex Kino erworben werden! In Brilon sind die Karten bei der „Brilon Wirtschaft und Tourismus (BWT)“ am Marktplatz und bei Richter-Fenster in der Oststraße 33 erhältlich. Restkarten gibt es dann im Kino an der Abendkasse.

Sichern Sie sich jetzt schon Ihre Eintrittskarte für dieses besondere Kinoerlebnis! „Von jeder verkauften Karte werden 5,- € für ein Projekt in der Region gespendet,“ verspricht Lions Präsident Christian Stampfer. „Wir hatten im vergangenen Jahr einen tollen Start und freuen uns auch jetzt wieder auf viele Kinobesucher und eine ausverkaufte Vorführung!“

Quelle: Lions Club Brilon-Marsberg, i. A. Joachim Richter (Activity-Beauftragter)