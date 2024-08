Dr. Christof Bartsch: Willkommen zum Volksbank Firmenlauf am 30. August 2024 in Brilon am Rathaus

Mit dem 14. Volksbank Firmenlauf wird auch das diesjährige Altstadtfest in Brilon am Freitag, 30. August 2024 eröffnet. Wie in den vergangenen Jahren starten wieder um die 1.000 Läufer auf dem historischen Marktplatz der Hansestadt. Nach der Siegerehrung lädt ab 20 Uhr die Coverband “Soundpark“ zur After-Run-Party ein.

Am Samstag kommen die Freunde des Tanzsportes auf ihre Kosten: Ab 13:30 findet im Rahmen des Tanz-Projekts „SauerlandHop“ die Offene Tanzfläche statt. Hierzu sind Jung und Alt gleichermaßen eingeladen, es wird viel zu sehen und zu staunen geben. Natürlich findet am Samstag auch der Wochenmarkt am Vormittag statt und die Geschäfte in der Innenstadt haben länger geöffnet.

Besonders freut es die Veranstalter von Prima Brilon, dass wieder an allem drei Tagen in einem Gastrozelt auf dem Marktplatz vier Briloner Spitzenköchen für kulinarische Highlights sorgen „Wir möchten, neben dem bekannten Angebot aus Imbissständen, auch wieder die gute Briloner Küche präsentieren“, so Miriam Schiewe vom Prima Brilon Orga Team. „Tommy Hillebrand, Volker Gierse, Michael Ester und Andreas Piorek sind Garanten für gute Qualität und geschmackvolle Gerichte.“, ergänzt Christian Schmidt, ebenfalls vom Orga Team. Und am Samstagabend folgt das nächste musikalische Highlight: „KAISER – die Roland Kaiser Tribute Show“ wird den Marktplatz zum Tanzen bringen.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Shoppingerlebnisses. „Viele Geschäfte überraschen mit Aktionen und haben sich auf den Herbst eingestellt.“, so Gerd Brauer vom Orga Team. „Darüber hinaus haben wir gut 20 Stände auf dem Marktplatz und in der Bahnhofstraße, es wird also viel geboten.“, so Claudia Schettel ebenfalls vom Orga Team. Und was wäre das Altstadtfest ohne Walkacts und Musik? „Auch in diesem Jahr können sich die Besucher auf tolle Künstler in der Innenstadt freuen. „Mit dem Walk-Act „Transformer“ und dem Theater Pikante haben wir wunderbare Künstler / Shows gewinnen können.“, so Thomas Mester von Brilon Kultour.

Auch am Sonntag freuen sich die Briloner Köche ab mittags auf Ihren Besuch. Bis 18 Uhr sind an allen drei Tagen die Türen der Fachgeschäfte in der Innenstadt geöffnet. Die Mitgliedsbetriebe von Prima Brilon freuen sich auf Ihren Besuch!

____________________________

Quelle: Christof Bartsch, Bürgermeister der Stadt Brilon

Video: Ulrich Trommer