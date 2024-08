Tipp: Itterfest 2024 in Bontkirchen – Ein Sonntag in Tracht mit Blasmusik und Geselligkeit

Itterfest in Bontkirchen – Ein Sonntag in Tracht mit Blasmusik und Geselligkeit am 25.August 2024

Am kommenden Sonntag ist wieder ITTERFEST in Bontkirchen. Der Musikverein läd ein zum traditionellen „Familiensonntag in Tracht“. Mit einem abwechslungsreichen musikalischen Frühschoppen startet das ITTERFEST ab 11 Uhr in gemütlicher „Biergarten“-Atmosphäre in der Schützenhalle. Auch das Jugendblasorchester Bontkirchen/Hoppecke/Messinghausen und der MGV Cäcilia Bontkirchen gestalten den Tag musikalisch mit.

Die Gäste können sich bei zünftiger Blasmusik an der Jausenstation mit herzhaften Schmankerln, sowie Hochprozentigem verpflegen. Weitere klassische Spezialitäten aus der Küche, das leckere Kuchenbuffet am Nachmittag und das köstliche Herbstzauber-Wiesnbier runden das kulinarische Angebot ab.



Der Eintritt ist frei.

Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Spielecke. Da kommt keine Langeweile auf. Die Musikerinnen und Musiker heißen alle Gäste und Freunde aus Nah und Fern am Sonntag in der Schützenhalle herzlich willkommen.

Quelle: Andrea Erger, Musikverein Bontkirchen 1911 e.V.

Bilder:©Musikverein Bontkirchen 1911 e.V. / Gruppenbild Musikverein / Impressionen