Jugendfeuerwehr stellt sich der Herausforderung. Gruppe aus Hoppecke, Messinghausen und Thülen besteht höchste Auszeichnung …

Eine Gruppe aus den Einheiten Hoppecke, Messinghausen und Thülen stellte sich der Herausforderung der Leistungsspange.

Die Leistungsspange stellt die höchste Auszeichnung in der Dienstzeit der Jugendfeuerwehr dar. Neben Fragen aus dem theoretischen Bereich, wird auch die praktische Handhabung eines Löschangriffs und einer Schnelligkeitsübung (verdrehungsfreies Ausrollen von Schläuchen auf Zeit) gefordert. Abgerundet wird der Wettbewerb noch durch 2 sportliche Disziplinen.

An der kreisweiten Abnahme in Eslohe erreichte die Briloner Gruppe sehr gute Leistungen.

Gerade die Zusammenarbeit verschiedener Einheiten beweist nicht nur Teamgeist, sondern bereitet die Teilnehmer auf die ersten gemeinsamen Lehrgänge in der aktiven Wehr vor.

Nochmal herzlichen Glückwunsch und weiter so!