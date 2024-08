Maßnahmen zum Altstadtfest in Brilon – Bushaltestellen – Sperrung Marktplatz – Firmenlauf

Anlässlich des Altstadtfestes vom 30. August. bis 2. September treten in der Briloner Innenstadt wieder verschiedene verkehrsregelnde Maßnahmen in Kraft:

Verlegung Bushaltestellen

Die Bushaltestellen »Markt« werden bereits ab Donnerstag, den 29. August von der Fußgängerzone in die Strackestraße verlegt, da ein Befahren des Marktplatzes wegen der Aufbauarbeiten nicht mehr möglich ist.

Firmenlauf

Am Freitag, den 30. August finden ab 17.30 Uhr wieder zwei Firmenläufe rund um das Niedere Quartal statt. Um diese sicher durchführen zu können, ist es erforderlich, alle Zufahrten zum Niederen Quartal abzusperren. Die Sperrung beginnt kurz vor dem Beginn des ersten Laufes und wird unmittelbar nach Beendigung des zweiten Laufes gegen 19.45 Uhr wieder aufgehoben. In diesem Zeitraum ist die Erreichbarkeit des Niederen Quartals stark eingeschränkt. Lediglich zwischen dem Ende des ersten und dem Beginn des zweiten Laufes besteht kurzzeitig die Möglichkeit, das Niedere Quartal zu verlassen. Die Einbahnstraßenregelung in der Niederen Straße, der Niederen Gasse und der Mariengasse wird zu diesem Zweck vorübergehend aufgehoben.

Außerdem wird für die Dauer der beiden Läufe ein absolutes Haltverbot in der Derkeren Straße und der Niederen Mauer eingerichtet.

Verlegung Wochenmarkt

Der Wochenmarkt am Samstag, den 31. August findet rund um das Rathaus statt.

Sperrung Marktplatz

Das Altstadtfest findet auch in diesem Jahr ausschließlich in der Fußgängerzone statt. Mit Ausnahme des Niederen Quartals während des Firmenlaufes am Freitag sind alle Straßen rund um den Marktplatz ohne Einschränkungen befahrbar. Die Zufahrten zum Marktplatz vom Steinweg, von der Derkeren Straße und von der Strackestraße sind dagegen während der Festzeiten gesperrt.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon