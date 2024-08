Brilon, tragischer Unfall – Radfahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Beim Überqueren der Fahrbahn …

Brilon: Beim Überqueren der Fahrbahn mit einer 36-jährigen PKW-Fahrerin kollidiert

Am Dienstagmittag gegen 11:30 Uhr verunfallte ein 73-jähriger Mann auf der B480 zwischen Brilon und Rüthen. Beim Überqueren der Fahrbahn kollidierte der Radfahrer mit einer 36-jährigen PKW-Fahrerin, welche die Bundesstraße in Richtung Rüthen befuhr. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Ein Verkehrsunfallteam war vor Ort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Fotocredit: AdobeStock 72920225 / Brisystem