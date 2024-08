Staatssekretär informiert sich bei Oventrop über Künstliche Intelligenz beim Heizen

Nachhaltige Lösungen für den Klimaschutz im Gebäudesektor standen im Mittelpunkt eines Austauschs zwischen dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Dr. Jan-Niclas Gesenhues, und dem heimischen Familienunternehmen Oventrop. Staatssekretär Gesenhues zeigte dabei großes Interesse daran, wie Oventrop Künstliche Intelligenz einsetzt, um mit smarten Thermostaten den Heizenergieverbrauch von Mehrfamilienhäusern um bis zu 30% zu senken.

Denn Oventrop hat zusammen mit zwei Partner-Unternehmen einen smarten Thermostat entwickelt, der mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz für eine möglichst effiziente Verteilung der erzeugten Wärme im Gebäude sorgt und mit einer zusätzlichen, bedarfsgeführten Temperaturregelung weitere Energieeinsparungen beim Heizen ermöglicht. Im Ergebnis sorgt das System dafür, dass sich der Heizenergiebedarf in großen Wohngebäuden um bis zu 30% verringert. „Das Beheizen von Gebäuden ist für rund 35% der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Wir haben hier also einen mächtigen Hebel, um kurzfristig große Mengen CO2einzusparen“, so Michael Scheller, Mitglied der Oventrop-Geschäftsführung.

„Unseren Partnern von der LEG, dem zweitgrößten Wohnungsunternehmen Deutschlands, war es wichtig eine Lösung zu entwickeln, die bei geringen Investitionskosten einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann“, erklärte Christof Burmann, der bei Oventrop für den Bereich Produktentwicklung zuständig ist. „Das Ergebnis ist ein smarter Thermostat, der speziell für die Bedürfnisse der Wohnungswirtschaft entwickelt worden ist. Einmal am Heizkörper installiert, sorgt das System für einen wohnungsübergreifenden hydraulischen Abgleich, der sich permanent selbst optimiert. In Kombination mit der bedarfsgeführten Temperaturregelung erreichen wir so eine deutliche Reduzierung des Heizenergiebedarfs und der CO2- Emissionen“, so Burmann weiter.