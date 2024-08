50 Jahre Jagdhornbläsergruppe Brilon – Frühschoppenkonzert am 6. Oktober 2024 in der Schützenhalle Brilon

Frühschoppenkonzert am 6. Oktober 2024 in der Schützenhalle Brilon – 50 Jahre Jagdhornbläsergruppe Brilon

Im Oktober 1974 gründete sich die Jagdhornbläsergruppe Brilon – eine der ältesten und in ihrer Art einzigartig im Sauerland. Den Anker für den Zusammenhalt der Gruppe über die lange Zeit bildeten die Gründungsmitglieder um ihren Ehrenvorsitzenden Dieter Hogrebe, die bis heute treu zu ihren Jagdhornbläsern stehen. Seit ihrer Gründung haben sich die Musiker nicht nur den jagdlichen Hörnerklängen mit altbekannten Melodien verschrieben, sondern im Laufe der Jahre zunehmend zeitlose Volksmusik, Evergreens und konzertante Stücke der besonderen Art in ihr Repertoire aufgenommen. Die Mischung machte es – sie führte zum Erfolg.

Zu den Höhepunkten der ersten Jahre zählten die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben. Zwischenzeitlich gestaltet die Gruppe um ihren Hornmeister Dieter Becker mit ihren Fürst-Pless und Parforce-Hörnern nicht nur jagdliche Anlässe, sondern auch kirchliche, kulturelle und gesellige Veranstaltungen, zu denen das fast schon zu Tradition gewordene jährliche Frühschoppenkonzert gehört.

Gründe genug so meinen die Jagdhornbläser, um gemeinsam mit der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon am Sonntag, 6. Oktober 2024 um 10.30 Uhr „Herbstlichen Jubiläums-Frühschoppenkonzert“ in die Schützenhalle Brilon einzuladen, um gemeinsam mit ihren Freunden, Förderern und ihrem treuen Publikum, ohne die es die Erfolge über die langen Jahre nicht gäbe, zünftig zu feiern. Einlass ist ab 10.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Für das leibliche Wohl sorgt Dreyer´s Party-Service mit warmer Küche und wie gewohnt die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon mit kühlen Getränken. Besonders freuen dürfen sich die Zuhörer einmal mehr auf einige neue Musikstücke, mit denen die Bläser mit viel Engagement ihr Repertoire für das Jubiläums-Konzert erweitert haben.

Die Jagdhornbläser werden wieder alles daransetzen, mit einem facettenreichen musikalischen Programm den Freunden ihrer Musik eine kurzweilige, gute Unterhaltung in gemütlicher Runde zu bieten.

Quelle: i.A. Friedhelm Steinhauer, Jagdhornbläsergruppe Brilon

Fotocredit:©sabrinity