Brilon: Wanderung am Dienstag, 3. September 2024 – Ins fließen kommen am Seelenort Schmalah See

Brilon: Ins fließen kommen – am Seelenort Schmalah See – Wanderung am Dienstag, 3. September 2024 Der Sauerland-Seelenort Schmalah See, auch Silbersee genannt, steht unter dem Thema „ins fließen kommen“. Die Eindrücke bei dieser Wanderung am frühen Abend mit verschiedenen Atem- und Wahrnehmungsübungen lassen uns den Alltag sofort vergessen. Auf dem Weg entlang dieser naturnah gestalteten Talsperre nehmen wir die Natur intensiv wahr. Nach der Umrundung des Sees werden wir vielleicht einen neuen Blickwinkel erhalten – auch auf das Wasser, in dem sich im Spiel mit dem Sonnenlicht immer andere Reflexionen ergeben. Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon-Olsberg e.V.

Kosten: 10,- €, ermäßigt*: 7,- € p.P. (* für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Verein Brilon- Olsberg) _________________________ Eine Anmeldung ist erforderlich: – Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Telefon 02962-97370 Am Markt 4, 59929 Brilon

Telefon 02961 96990 _________________________ Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Fotocredit: Schmalah See©Klaus-Peter Kappest