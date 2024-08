Irrer Vandalismus in Scharfenberg – 53 Bohrlöcher in Säuleneiche gebohrt

Am 12.8.2024 wurde von der Stadt Brilon festgestellt, dass eine Eiche in der Mittleren Str. in Scharfenberg eine starke Braunfärbung des Laubes aufweist. Bei näherer Untersuchung des Baumes wurde festgestellt, dass sich am Stammfuß ca. 53 Bohrlöcher befinden. Aufgrund der massiven Beschädigung hat sich ein Großteil der Blätter braun verfärbt, allerdings beginnt der Baum auch schon wieder in der Innenkrone mit der Bildung neuer grüner Triebe.

Als Schutz vor weiterem Vandalismus werden die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes den Stammfuß mit lichtundurchlässiger Folie umwickeln. Unter der Folie herrscht dann ein feucht warmes Kleinklima, welches die Heilung der Baumbeschädigungen begünstigt. Womöglich entwickelt der Baum dadurch wieder eine gesunde Sekundärkrone.

Da der Wert des Baumes aus Erfahrungswerten grob auf ca. 5.000,-€ geschätzt wird, wird die Stadt Brilon bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt stellen. Die Stadt Brilon bittet darum, dass sich Zeugen bei der Polizeistation Brilon melden (Tel.: 02961 90 20 – 33 11).

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bildunterschrift: Fotos der beschädigten Säuleneiche