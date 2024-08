Mobile Beratung im September – Beratung und Unterstützung am mobilen Beratungsbus CariMobil

Altkreis Brilon. Der mobile Beratungsbus CariMobil des Caritasverbandes Brilon macht in regelmäßigen Abständen Station in Brilon, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg und Winterberg. Dort können Sie sich zu möglichen Hilfen in Ihrer persönlichen Lebenslage beraten lassen. Grundsätzlich kann der mobile Beratungsbus zu allen Fragen und Themen aufgesucht werden.

Smarter Schulstart: Ausgabe von Schulmaterialien

Während der Sprechzeiten haben Familien mit geringerem Einkommen die Möglichkeit, sich beim „CariMobil“ zu melden, um Schulmaterialien zu erhalten. Die Spendenaktion „Smarter Schulstart“ führt die Caritas Brilon in Kooperation mit den Kleidershops der Caritas-Konferenzen und dem SkF Brilon durch.

Terminvereinbarung

Es sollte vorab bestmöglich ein Termin mit Nicolas Hilkenbach vom CariMobil unter Telefon 0151 42 23 84 23 oder E-Mail: [email protected] vereinbart werden.

Das CariMobil ist für Sie im September vor Ort:

Hallenberg und Medebach

Dienstag, den 24.09.2024

13:00 – 14:30 Uhr Medebach, Parkplatz am Pfarrheim (Schulstraße 4)

15:00 – 16:30 Uhr Hallenberg, Marktplatz

________________________________

Olsberg und Winterberg

Donnerstag, den 12.09.2024

10:00 – 11:30 Uhr: Winterberg, Parkplatz am Warenkorb (Am Hagenblech 3)

12:00 – 13:30 Uhr: Olsberg-Bigge, Parkplatz am Pfarrheim (Hauptstr. 59)

Donnerstag, den 26.09.2024

10:00 – 11:30 Uhr: Winterberg, Parkplatz am Warenkorb (Am Hagenblech 3)

12:00 – 13:30 Uhr: Olsberg-Bigge, Parkplatz am Pfarrheim (Hauptstr. 59)

________________________________

Brilon und Marsberg

Mittwoch, den 04.09.2024

14:30 – 16:00 Uhr: Marsberg, Parkplatz Casparistraße / Kirchplatz

In der Geschäftsstelle des Caritasverbandes Brilon werden Termine nach vorheriger Vereinbarung angeboten.

________________________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.